Fodé Oussou prévient : "Nous attendons Keira de pied ferme…"

CONAKRY-Le ton monte déjà entre l’opposition et le nouveau ministre de la sécurité et de la protection civile alors qu’il n’a pas pris fonction. Alpha Ibrahima Keira qui promet d’être « sans état d’âme » dans le maintien d’ordre et la sécurité, irrite le Dr Fodé Oussou Fofana, vice-président du principal parti d’opposition en Guinée.

« On le connait très bien et on connait le rôle qu’il a joué en 2007 au temps de Lansana Conté. Il était l’acteur principal de la grève 2006-2007 et ça coûté ce que ça a coûté au président Lansana Conté point de vue légitimité. On sait qu’il a demandé à monsieur Alpha Condé ce poste en lui promettant qu’il va empêcher les manifestations et mâter les citoyens. Je voudrai dire à monsieur Keira que nous l’attendons de pied ferme. Nous allons le rappeler que les temps ont changé, les hommes ont changé les époques aussi. S’il ne connait pas sa mission, nous allons le rappeler qu’on est gouverné par la Loi. Cette Loi c’est dans la Constitution qui donne le droit aux partis politiques de manifester », a vivement réagi Dr Fodé Oussou Fofana, qui s’est confié à un journaliste d’Africaguinee.com.

Lire aussi- Maintien d'ordre en Guinée : le Ministre Keira promet d'être "sans état d'âme"

Dans sa première sortie après sa nomination, le nouveau ministre de sécurité et de la protection civile a affiché des couleurs. Il annonce que la lutte contre l’insécurité et le maintien d’ordre sera son cheval de bataille. Alpha Ibrahima Keira indique qu’il sera sans état d’âme tout en demandant une collaboration franche des populations. Mais l’opposant Fodé Oussou avertit.

« Nous l’informons que très rapidement, si nous n’avons pas une solution par rapport au contentieux électoral, nous allons immédiatement déclencher de nouvelles manifestations. S’il n’en a pas suffisamment d’armes pour réprimer, il n’a qu’à commander. Nous l’attendons de pied ferme. Il n’a aucun moyen d’intimider qui que ce soit. On connait son histoire, il nous trouvera sur son chemin », avertit le président du groupe parlementaire des Libéraux Démocrates.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112