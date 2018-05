Félicitations aux 70 heureux gagnants  du 1er Tirage de la Promo Retrait Orange Money !

A la suite du 1er tirage - le 28 Mai - la première remise s’est tenue ce mardi 29 Mai 2018 au siège d’Orange Finances Mobile Guinée, filiale d’Orange guinée, sis à Donka cité ministérielle.

Et c’est en présence d’un huissier de justice et de quelques abonnés Orange que les 70 clients –gagnants de ce 1ertirage- venus de Dubreka, Kindia, Lélouma, Kankan, Lola, N’Zérékoréet de quelques quartiers de Conakry se sont vus remettre chacun leur bon d’achat de 500 000 Gnf .

Certains d’entre eux, émus, ont souhaité partager leur sentiment :

M. Sylla Mohamed du quartier Cobaya: « je suis content et très réconforté d’être parmi les heureux gagnants de ce tirage ; surtout ce gain vient à un moment très important, je pourrai acheter le « Soudakhati » de mon père avec ce bon d’achat que je viens d’obtenir. Je remercie infiniment Orange car je suis vraiment touché»

PourMme. Camara Mahawa de Matoto: « Tout d’abord, je ne croyais pas du tout à cette promo, mais grâce à l’obtention de ce gain j’en suis rassurée et j’y crois, je demande à toutes mes connaissances de faire comme moi de composer *147#pour tenter d’être l’un des prochains gagnants»

Mme Elisabeth Bittard de Coléah: « Je suis très contente d’être parmi les chanceux gagnants, cette somme vient au moment où j’en avais de plus besoin, merci Orange de m’avoir sauvé».

M.Camara Kerfala de Tombolia: « Pour moi,Orange a toujours été mon réseau préféré, c’est un opérateur qui tient toujours ses promesses, merci Orange de m’avoir mis le sourire aux lèvres pendant ce mois béni de ramadan où ce bon d’achat arrive au moment opportun pour combler certaines de mes dépenses quotidiennes»

Pour rappel, le concept de cette promo consiste à récompenser chaque jour 10 abonnés d’un bon d’achat de 500 000GNF chacun soit 5 000 000Gnf par jour. Ainsi chaque semaine,70 clientspourront repartir avec chacun un bon d’achat. C’est en somme 35 000 000Gnf par semaine qui sont offerts aux clients et ce, jusqu’au 15juin 2018.

Pour s’inscrireaux tirages, il suffit de composer #147#OKou*147#OKgratuitement mais surtout effectuer un retrait via Orange Money.

Attention : Orange ne demande aucune contre partie financière en cas de gain et seul le numero624 44 44 44 est habilité à appeler pour communiquer le nom des gagnants.

Pour tout cas suspects contacter le service client au 6277ou rendez-vous sur la page Facebook Orange Guinée

