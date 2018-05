Elhadj Bano Bah, Khalife du Fouta : "C’est Dieu qui a donné le pouvoir à Alpha Condé…"

CONAKRY-Le Khalife Général du Foutah a eu des mots très doux à l’endroit du Président de la République. Elhadj Bano Bah ainsi que plusieurs autres notables venus d’autres régions du pays n’ont pas tari d’éloges à l’endroit d’Alpha Condé à l’occasion d’une cérémonie de rupture du jeûne au palais Sékhoutouréa. Extraits.

Le Khalife Général du Foutah Elhadj Bano a ouvert la valse de compliments en rappelant que le pouvoir est un don de Dieu avant de remercier le Président pour son bienfait à l’endroit des populations guinéennes.

« Tous ceux qui se sont réunis ici par le biais du prophète Mohamed (PSL) et Dieu le Tout-puissant remercient à l’unissons le président Alpha Condé et son entourage. La bonté du cœur et sa bonne volonté à développer le pays sont visibles. Que Dieu l’aide à réussir dans cette mission. C’est Dieu qui a donné le pouvoir à Alpha Condé. Le president Alpha Condé a craint Dieu qui lui a donné le pouvoir pour honorer tout le monde. Que Dieu l’honore également avec la paix, l’entente et l’amitié sincère. Partout où on va, on pense que c’est là seulement alors que c’est partout. Que Dieu maintienne cette cause », a lancé le Khalife du Foutah.

Un autre chef de religieux venu de la forêt a enfoncé le clou en lançant des piques à l’opposition : « Président tu viens de quitter la Guinée-forestière, nous avons vu tout ce que tu as fait pour le rayonnement de l’agriculture. Nous voyons tout ce que tu fais pour le pays. Malgré tout, il y a des gens qui racontent du n’importe quoi. Mais professeur comprenez une chose : quelqu’un qui tombe malade, quand il boit de l’eau, il va penser que c’est l’eau qui a un mauvais goût alors que alors que c’est sa bouche qui est fade. (…) C’est seulement ceux qui ne veulent pas voir tes actions qui ne les verront pas », a déclaré Elhadj Sidiki chérif grand imam et porte-parole de la forêt.

