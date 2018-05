Jean Marc: "Ce que je vais dire à Mouctar Diallo et à Aboubcar Sylla..."

CONAKRY-Jean Marc Teliano a-t-il été trahi par Aboubacar Sylla et Mouctar Diallo, ses deux anciens compagnons du Front pour l’alternance démocratique (FAD) ? Alors que la rentrée de ses deux opposants dans le gouvernement d’Alpha Condé continue de susciter des vagues, le leader du RDIG (rassemblement pour le développement intégré de Guinée) vient de clarifier sa position.

Après Sidya Touré en 2015, Aboubacar Sylla, ancien porte-parole de l’opposition et Mouctar Diallo qui étaient jusqu’à un passé récent très virulents contre le régime actuel, ont fini par rejoindre Alpha Condé. Aboubacar Sylla est gratifié ministre d’Etat en charge des Transports, tandis que le leader de NFD occupe le département de la jeunesse.

« Je ne peux que leur souhaiter bonne chance. Ce sont des leaders responsables qui ont pris l’initiative d’accompagner le RPG arc-en-ciel. C’est eux qui savent la teneur de l’engagement qu’ils ont pris. Ce sont eux qui connaissent l’intérêt qui les ont amenés à faire ce choix. Ils ont pris la décision et ont assumé. Ils restent tout de même des amis proches à moi », a déclaré l’ancien ministre de l’agriculture.

Aboubacar Sylla, Mouctar Diallo et Jean Marc Teliano ont fait front commun en créant le FAD à la veille des élections communales en réponse à la décision de Cellou Dalein, le chef de file de l’opposition de faire cavalier seul à ce scrutin. Depuis sa création, cette alliance « mort-née » a du mal s’affirmer. Aujourd’hui plus qu’hier son avenir semble plus que jamais compromis. Même si Jean Marc promet le contraire.

« Une fois qu’on appartient au gouvernement, on ne peut plus parler d’opposition. Je considère qu’ils ne sont plus membres du FAD, mais ils ne m’ont pas dit qu’ils ont démissionné du FAD. Je ne me sens pas trahi, je considère plus que c’est un choix. Le FAD ne se limite pas à Aboubacar Sylla et Mouctar Diallo. Dans les jours à venir nous convoquerons une réunion pour donner une nouvelle position au front », assure leader du RDIG qui s’est confié ce lundi 28 mai 2018 à un journaliste de notre rédaction.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112