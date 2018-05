Décès à Genève de l'ancien diplomate guinéen Ben Yacine Diallo

GENEVE-L'ancien diplomate guinéen Issa Ben Yacine Diallo est décédé ce lundi à Genève.

Ancien secrétaire général adjoint des Nations Unies, M. Diallo a rendu son dernier souffle dans un hôpital genevois dès suite d'une longue maladie.

Selon nos informations, la dépouille mortelle de Issa Ben Yacine Diallo sera rapatriée dans les prochains jours à Conakry.

Politologue et homme de culture, M. Diallo était également l'auteur de plusieurs ouvrages dont Introduction à l'étude et à la pratique de la négociation (1998); Le nouvel espace africain et ses fondements (2005).

Fils du premier député guinéen à l'assemblée nationale française, Yacine Diallo; Issa Ben Yacine Diallo menait une retraite paisible et laisse derrière lui une veuve et plusieurs enfants.

Paix à son âme!

Africaguinee.com