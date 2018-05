Alpha Condé-Sidya Touré : la fin d’une collaboration ?

CONAKRY-La composition du nouveau Gouvernement semble avoir sonné le glas de la collaboration entre Alpha Condé et Sidya Touré. Désormais, l’union des forces républicaines n’a plus aucun représentant dans le gouvernement. Le parti choisit d’être une force de critique et de propositions, laissant entrevoir un positionnement définitif dans l’opposition.

« En tant que président du groupe parlementaire des républicains, je félicite ce nouveau gouvernement (…), Il pourra quand-même compter sur notre force de critiques et de propositions », indique Dr Ibrahima Deen Touré, conseiller de Sidya Touré, interrogé par Africaguinee.com.

L’UFR définitivement de retour dans l’opposition ?

Sidya Touré a basculé dans la mouvance après l’élection présidentielle de 2015 qui s’est soldée par la défaite de l’opposition face à Alpha Condé. Mais ses relations avec le pouvoir d’Alpha Condé se sont détériorées d’un cran au lendemain des élections communales du 04 février dont le contentieux n’a toujours pas fini d’être réglé. Depuis, Sidya Touré refuse d’assumer son appartenance à la mouvance et affiche une certaine gêne d’être appelé haut représentant du Chef de l’Etat.

Récemment, il a tacitement taclé Kassory Fofana, promettant d’aider Alpha Condé à lutter contre la corruption. Mais le choix de ce dernier comme Premier ministre semble avoir sonné le glas de la collaboration entre Alpha Condé et Sidya Touré. La preuve : l’UFR n’a aucun délégué dans l’équipe que va diriger Kassory Fofana.

La question qui se pose : va-t-il retourner dans l’opposition ? La semaine dernière, lors d’une rencontre avec des ambassadeurs, il a lâché une phrase qui en dit long sur ses intentions futures. « Nous retournerons dans la rue si les législatives sont truquées », a-t-il averti. Et dire que celles-ci sont prévues cette année, ça veut dire qu’un éventuel bras de fer entre lui et le pouvoir n’est pas à exclure. Mais Dr Deen Touré lui, affiche une prudence quant au futur positionnement de l’UFR.

« Pour la question de retourner ou non dans l’opposition, je ne pourrais rien vous dire puisque ce sont des décisions d’Etats-majors de partis politiques’’ a lancé le président du groupe parlementaire des Républicains.

A suivre…

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel: (+224) 655 31 11 13