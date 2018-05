Polémique sur le nouveau Gouvernement : le ministre d’Etat Kiridy Bangoura précise (exclusif !!!)

CONAKRY-Le ministre d’Etat, ministre Secrétaire Général à la Présidence de la République vient de briser le silence ! Alors que la structure et la composition et la structure du nouveau Gouvernement suscite des polémiques, M. Naby Youssouf Kiridi Bangoura qui a été interrogé ce dimanche par un journaliste d’Africaguinee.com, a apporté des précisions de taille.

Dans la structure du Gouvernement, le ministère de l’Elevage a été cité en cinquième position. Cependant dans sa composition, le poste est resté inoccupé. Interpelé sur ce « couac », le ministre Secrétaire Générale à la Présidence précise.

« Comme vous l’avez vu, on a annoncé le ministère de l’élevage dans la structure du Gouvernement. Mais les négociations menées par le Président de la République et le Premier ministre n’ont pas permis d’identifier quelqu’un pour ce poste pour le moment. Quand ce sera fait, on pourvoira le poste, il n’y a aucun problème », a-t-il précisé alors que certaines indiscrétions indiquaient que M. Oyé Guilavogui à qui le poste était destiné aurait décliné l’offre.

Interrogé sur les raisons de l’absence du secrétariat général aux affaires religieuses dans la structure du nouveau gouvernement, le ministre d’Etat Kiridi Bangoura a justifié cette absence par le fait que la Guinée est une République laïque.

« L’Etat guinéen est un Etat laïc. Ceci étant, le Secrétaire Général des Affaires religieuses est un membre du Conseil des Ministres qui est une instance de décision nationale. Mais il ne fait partie structurellement du Gouvernement pour garder le caractère laïc de l’Etat où il y a la séparation entre le religieux et le politique », a précisé ce proche du Président Alpha Condé.

