Mouctar et Aboubacar Sylla dans le Gouvernement : qu’en dit le parti de Cellou Dalein ?

CONAKRY-Le parti de Cellou Dalein Diallo, l’union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) vient de réagir sur la composition du nouveau gouvernement dans lequel deux opposants ont fait leur entrée.

Par la voix de l'un de ses vice-présidents, en l'occurrence Dr Fodé Oussou Fofana, cette formation politique reste plutôt sceptique quant à la capacité de cette nouvelle équipe de pouvoir relever les défis de développement qui attendent pays.

Dans le Gouvernement Kassory Fofana, deux figures de l’opposition ont fait leur entrée. Il s’agit de Mouctar Diallo et Aboubacar Sylla tous élus en 2013 sur la liste nationale de l’UFDG. Pour Dr Fodé Oussou Fofana, ces deux leaders ont fait leur choix qu’il faudra désormais assumer.

« Quand les gens décident de quitter l’opposition pour accompagner le Gouvernement, ça veut dire qu’ils ne sont plus de l’opposition. On ne peut pas être et ne pas être. Chacun est libre faire ce qu’il veut, mais quand on fait, il faut assumer. Tous ceux qui décident d’accompagner M. Alpha Condé, il faut qu’ils assument en disant qu’ils ne sont plus de l’opposition », a commenté ce proche de Dalein Diallo.

Lire aussi- Guinée : voici la liste des membres du nouveau Gouvernement…

Dr Fodé Oussou Fofana dénonce une équipe pléthrotique, qui, selon lui, ne pourrait pas répondre aux attentes des populations.

« En regardant la structure du Gouvernement, on se rend compte qu’il a été composé par Alpha Condé lui-même. M. Kassory qui est un économiste sait qu’on ne peut pas mettre un gouvernement pléthorique comme ça et parler de développement. Si Alpha Condé avait la bonne intention de sortir ce pays de la misère et de la précarité, il aurait donné la possibilité au Premier Ministre de composer son gouvernement. Mais dans sa tête, il n’est pas sorti de son obsession de briguer un troisième mandat », a estimé le président du groupe parlementaire des libéraux démocrates.

Deux couacs ont été relevés dans le décret qui a été lu samedi 26 mai 2018 soir. Il s’agit par exemple de l’absence du nom du ministre de l’élevage. De l’amateurisme au plus haut niveau de l’Etat, dénonce M. Fofana.

« Il y a tellement de l’amateurisme que certainement quelqu’un a dû refuser d’être ministre de l’élevage. Il y a aussi dans la composition, le ministre des hydrocarbures n’existe pas, mais dans le gouvernement un nom est cité. C’est vraiment la pagaille », dénonce M. Fofana.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112