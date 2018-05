Ramadan : MTN-Guinée poursuit son œuvre de charité…

CONAKRY-Après le lancement la semaine dernière du mouvement Resto-Solidarité à la Grande-Mosquée Fayçal, c’est autour des fidèles musulmans de Bonfi d’accueillir la multinationale sud-Africaine ce vendredi 25 Mai 2018, a constaté Africaguinee.com.

Cette initiative de bienfaisance, développée par ce géant de la téléphonie mobile, comme l’a indiqué les donateurs consiste à distribuer des vivres aux fidèles musulmans à travers toute la capitale.

Pour la Mosquée Khalilou Diawara de Bonfi, des mets composés de plats de spaghettis, de bouillie, de sandwich ont été distribués aux fidèles musulmans de ce quartier après la prière de 17 heures.

Soria Camara, heureux bénéficiaire de cette gastronomie a le visage tout rayonnant. Pour ce quinquagénaire qui a du mal a caché sa joie, la soirée de rupture est gagnée d’avance.

‘’ J’irais partager cela avec ma petite famille. De tels plats aussi garnis pour des besogneux comme nous, il n’y a que MTN qui peut faire cela en ce mois de pénitence. Je leur dit merci et souhaite que cette compagnie arrive à la hauteur de ces ambitions pour le bien-être de tous les guinéens et en particulier les personnes les plus vulnérables. De mémoire d’homme c’est la première fois qu’on voit une compagnie de téléphonie faire ce genre de geste. Qu’ils en soient félicité et remercié’’ a souhaité le quinquagénaire.

Marie Pascaline Curtis, responsable des activités sociales et de la communication externe à MTN-Guinée a dit toute sa fierté de voir son entreprise venir en aide aux plus nécessiteux en ce mois saint de Ramadan. Pour elle, cette action sociale sera pérenne tout le long du mois à travers toute la capitale guinéenne.

‘’ Nous distribuons des mets aux populations des communes de Conakry. Nous passons dans des Mosquées, des Hôpitaux où, bien entendu nous distribuions des repas pour les couches les plus démunis pendant ce mois de ramadan pour la rupture. Nous avons partagé une centaine de plats de spaghetti, du sandwich et de la bouillie aujourd’hui’’ s’est félicitée la responsable des activités sociales et de la communication externe à MTN-Guinée.

Selon Marie Pascaline Curtis, après cette seconde journée de partage et de distribution, rendez-vous est donc pris la semaine prochaine dans le quartier G’Bessia commune de Matoto.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13