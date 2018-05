Ramadan : moment de partage et d’échange entre anciens et actuels travailleurs de la Pharmacie Centrale…

CONAKRY- La Direction Générale de la Pharmacie Centrale de Guinée a organisé ce vendredi 25 mai 2018 une cérémonie de lecture du saint Coran au siège de l’entreprise sis à Dixinn. L’occasion a également mise à profit pour organiser une rupture du jeûne de ramadan entre les travailleurs de la PCG.

En plus des travailleurs et de certains collaborateurs extérieurs, des anciens dirigeants de la centrale d’achats guinéenne avaient pris part à cette cérémonie qui a été un moment de retrouvailles et d’échange.

« Comme vous le savez chaque mois de ramadan, nous organisons une cérémonie de rupture du jeûne. Cette année nous avons associé nos aînés, les anciens dirigeants de l’entreprise pour partager des moments avec eux, leur témoigner toute notre reconnaissance, leur dire que c’est l’arbre qu’ils ont planté que nous sommes entrain d’arroser aujourd’hui », a déclaré le Directeur Général de la PCG.

« Nous avons également estimé que nous avons toujours besoin de leurs conseils pour mener à bien notre mission », a rajouté Dr Moussa Konaté.

Après la cérémonie de lecture du saint Coran et les prières en faveur de la paix dans le pays et le rayonnement de la Pharmacie Centrale de Guinée, certains anciens dirigeants de l’entreprise ont pris la parole pour faire des témoignages.

« Je remercie la Direction Générale de la PCG qui nous a invités à cette cérémonie. J’invite surtout les jeunes au respect de l’éthique et de la déontologie. Je suis d’ailleurs content d’apprendre qu’il y a un service qui s’occupe de l’éthique au sein de la PCG », a souligné Dr Baba Sacko, ancien Directeur Général de la PCG (1986-1990).

Pour sa part, le Président du Conseil d’Administration de la Pharmacie Centrale de Guinée, s’est félicité de l’organisation de cette cérémonie. Le Professeur Aboubacar Sidiki s’est dit satisfait de l’esprit de convivialité qu’il y a au sein de l’entreprise dirigée par Dr Moussa Konaté. « Ce n’est pas souvent qu’on assiste à une telle cérémonie. Ce qu’il faut souligner c’est que les travailleurs constituent une équipe. Et surtout, les anciens aussi ne sont pas oubliés. Tout cela c’est grâce à la Direction Générale qui fait tout son possible pour renforcer la cohésion entre les travailleurs, ce qui fait qu’aujourd’hui l’entreprise est à un niveau hautement appréciable », a lancé le PCA de la Pharmacie Centrale de Guinée.

Au terme de plusieurs témoignages, les travailleurs de la PCG et leurs invités ont effectué ensemble la prière du crépuscule avant de partager les nombreux mets mis à leur disposition.

Africaguinee.com