Guinée : Tibou Kamara, le « Messie »…

CONAKRY- C’est une nouvelle mission réussie pour le Ministre d’Etat conseiller personnel du Président de la République. Tibou Kamara est parvenu à convaincre les syndicats du secteur de l’éducation à revenir sur leur appel à la grève qui devait débuter ce samedi 26 mai 2018.

Alors que l’opinion craignait une année blanche avec cette grève qui devait intervenir pendant la période des examens de fin d’année, Aboubacar Soumah et ses camarades ont accepté la demande faite par Tibou Kamara. Le Ministre conseiller personnel du Chef de l’Etat s’était rendu ce vendredi au siège du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée. Tibou Kamara a expliqué aux syndicalistes toute la volonté du Chef de l’Etat et du nouveau Premier Ministre à conduire un dialogue social sincère dans le pays. Le Ministre Kamara a plaidé pour un report de la grève, surtout que le pays n’a pas de Gouvernement.

Après une réunion à leur siège, les syndicalistes ont accédé à la demande du Ministre d’Etat Tibou Kamara. Ils ont décidé de suspendre tout mouvement de grève jusqu’à la prochaine rentrée scolaire. Ce qui constitue une bouffée d’oxygène pour le nouveau locataire de la Primature.

Sur le plan politique, des avancées majeures ont également été obtenues dans les discussions entre les différents « protagonistes ». Un accord pourrait être obtenu dans les prochains jours. Une source proche du Palais Sékoutoureya a confié que ce nouvel accord pourrait être paraphé dès après la mise en place du nouveau Gouvernement.

Ahmed Tounkara

Pour Africaguinee.com