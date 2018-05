Dernier coup de griffe du gouvernement italien sortant à l'UE sur les migrants

Le ministère italien des Affaires étrangères, encore géré par le centre gauche à la veille de l'arrivée d'un nouveau gouvernement populiste, a vivement réagi vendredi à une mise en garde de la Commission européenne sur l'accueil des migrants.

Interrogé jeudi sur le tour de vis anti-migrants promis par le programme commun du Mouvement 5 étoiles (antisystème) et de la Ligue (extrême droite), le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker a promis de rester "attentif".

"En tant que Commission, nous jugeons les gouvernements non pas sur ce qu'ils annoncent mais sur ce qu'ils feront. Mais nous restons attentifs pour sauvegarder entiers les droits des Africains qui sont en Italie", a-t-il déclaré alors qu'il recevait des responsables de l'Union africaine.

Difficile à admettre pour le gouvernement sortant, qui a appelé en vain l'UE à l'aide pendant des années et a été balayé aux élections du 4 mars en partie en raison de cette impuissance.

"L'Italie souhaite que la Commission et les Etats membres de l'Union européenne adoptent rapidement la même conduite (que l'Italie face au défi migratoire), marquée par des critères de sécurité et de protection des droits et de la dignité humaine", a fait valoir le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué cinglant.

"L'espoir de l'Italie est que toute l'Europe partage la responsabilité des secours en mer, des rapatriements et de la coopération avec les pays d'origine et de transit, afin que l'Italie n'aie plus à supporter tout le poids des flux migratoires en Méditerranée, comme c'est le cas depuis des années", a-t-il ajouté.

Après avoir vu débarquer plus de 700.000 migrants sur ses côtes depuis 2013, l'Italie a cependant largement fermé sa frontière maritime, au prix d'arrangements controversés essentiellement en Libye: depuis la mi-juillet, les arrivées ont chuté de 80%.

AFP