Kassory Fofana : « ce que fera mon Gouvernement… »

CONAKRY-Le nouveau Premier ministre guinéen Ibrahima Kassory Fofana qui a pris fonction ce jeudi 24 mai 2018 a dévoilé les grands axes sur lesquels l’action de son Gouvernement va s’atteler. La passation de pouvoir entre lui et le sortant Mamady Youla a eu lieu à la Primature dans le quartier Boulbinet à Kaloum.

Les axes majeurs sur lesquels le Gouvernement Kassory va fonder son action se résument en cinq points fondamentaux : l’amélioration des conditions de vie des populations, la lutte contre la corruption, l’emploi des jeunes, la sécurité, et la promotion du dialogue politique et sociale.

« Je mesure dans toute son acuité les attentes de nos concitoyens quant à l’amélioration de leurs conditions de vie. Les problématiques de l’emploi et de l’entreprenariat jeune, l’épanouissement des femmes, la lutte avec une approche tolérance zéro contre la corruption sont entre autres les préoccupations majeures de nos concitoyens. Je puis vous assurer que ces préoccupations seront au centre de l’agenda du Gouvernement », a déclaré le Premier Ministre dans son discours de prise de fonction.

Kassory Fofana relève que l’action du Gouvernement s’inscrira dans la poursuite des efforts du Pr Alpha Condé de construire cette nation guinéenne, unie, forte, prospère. « Nous allons œuvrer pour traduire les performances macroéconomiques en réalité concrètes pour que le changement se sente dans tous les foyers de Guinée », promet-il.

Le Chef du Gouvernement affirme qu’il a besoin d’améliorer les conditions de vie des populations mais surtout de garantir la sécurité des biens et des personnes. « C’est tout le sens du mandat qui nous est confié par son excellence le président de la République Alpha Condé », a-t-il dit.

Le premier ministre prend fonction dans un contexte tendu entre l’Etat une partie du syndicat qui demande une amélioration des conditions de vie. Mais Kassory Fofana appelle à l’esprit de responsabilité et de dialogue des acteurs.

« Je prends fonction dans un contexte de rapport difficile avec certains partenaires socio-économiques. Je les invite d’ores et déjà dans un esprit responsable au dialogue et à la concertation pour surmonter les difficultés courantes qui en fait ne sont pas propres à la Guinée seulement. Dans cette perspective, le dialogue social sera un axe majeur de l’action gouvernementale, dans le but de garantir la paix sociale et l’ordre public indispensable au développement que les guinéens ambitionnent », a-t-il lancé.

Il appelle à l’implication de toutes les forces vives de la nation (institutions républicaines, la société civile (…) les leaders politiques et religieux) par parvenir au consensus indispensable à la paix et au développement de la Guinée. « J’en appelle au sens du patriotisme des uns et des autres dans l’abnégation de chacun et de tous pour que vive la Guinée », a déroulé le nouveau Premier ministre.

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112