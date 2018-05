Cellcom Guinée vous offre un nouveau goût pendant ce Ramadan !

Le Ramadan c’est la générosité et le partage.

Durant tout le mois de Ramadan, recevez 700% de bonus Sounakati sur toutes vos recharges chaque soir entre 19h et minuit sur Flexi1. En plus, vous pouvez partager ces bonus avec vos proches et amis entre 19h00 et 23h59. Et même sans crédit, Cellcom vous offre 5 minutes d’appel avec les bonus pour vous permettre de mieux communiquer avec vos proches pendant ce Ramadan. Composez *601#avant de recharger et profiter de l’offre.

A cette promotion de bonus Sounakati, se rajoute des offres dédiées spécial Ramadan « Cellcom Moubarakau *786# ok ». Et vous avez tout ce qu’il faut pour être au cœur du Ramadan pour donner plus de force à votre foi.

Encore pour plus de BARAKA et de générosité entre vos proches et vous, Cellcom vous offre la possibilité de partager vos forfaits internet avec eux. Composez *700* Volume-Mo* numéro# okpour partager.

Et n’oubliez pas, tous les matins entre 6h00 et 8h00, Cellcom vous offre une (1) minuted’appel pour dire Salam Alaikoum à vos proches et amis.

Cellcom Guinée vous souhaite un Bon Ramadan

Plus d’info suivez-nous à partir du lien ici https://www.facebook.com/Cellcomgsm

Rejoignez le mouvement et Rejoignez Cellcom !

Cellcom vous offre le meilleur service ! Les meilleurs produits et la meilleure valeur pour votre argent !

Cellcom, le N.1 c’est vous !