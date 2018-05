Prévention des conflits dans les zones minières: la GIZ apporte un nouvel appui à l’Etat guinéen…

CONAKRY-Pour éradiquer les conflits dans localités minières, l’Etat guinéen appuyé par la coopération allemande GIZ a créé une structure de proximité et de veille au niveau de toutes les zones d’exploitations minières. Cette structure appelée Comité de Concertation dans les localités minières (CCLM) a pour objectif de créer un climat de paix et de bonne cohabitation entre les communautés et les sociétés minières sur place.

Ce mercredi 23 mai 2018, un rencontre a eu lieu au ministère des mines et de la géologie dans le but de relancer le fonctionnement des CCLM pour prévenir les conflits dans les zones minières. Pour Mamadou Alpha Diallo représentant de la GIZ en Guinée, depuis 2009, la GIZ est mandatée dans l’espace du fleuve du Mano River Union pour appuyer les Etats, les organisations de la société civile et le secteur privé minier dans le cadre de la mise en œuvre de leur politique.

« Fondamentalement il s’agit d’appuyer tout ce beau monde à faire en sorte que les revenus issus du secteur extractif soient profitables au développement, aux populations et à la réduction de la pauvreté », a expliqué M. Diallo.

Il ajoute que cet accompagnement entre dans le programme du projet GRSE (Gouvernance Régionale du Secteur Extractif) dont l’objectif est de faire en sorte que l’exploitation minière soit profitable pour toutes parties prenantes.

« Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Gouvernance Régionale du Secteur Extractif (GRSE), nous accompagnons le développement au niveau local. On nous demande d’appuyer toutes les parties prenantes au niveau rural, les administrations rurales à faire en sorte que l’extraction minière ne soit pas une malédiction mais plutôt qu’elle soit profitable de manière gagnant-gagnant », a étayé le représentant de la GIZ en Guinée.

Les zones minières en Guinée sont le théâtre de nombreux conflits. La zone spéciale de Boké est un exemple illustratif ces derniers temps. La création des CCLM (comité de concertation dans les localités minières) dans les zones minières répond au besoin de prévention. C’est dans ce sens que l’Etat guinéen a jugé utile de créer les CCLM.

« La coopération allemande continuera à accompagner l’Etat guinéen à travers les SRCCL (Service de relations communautaires et du contenu local) et dans notre zone d’intervention c’est-à-dire la zone de Boké, nous accompagnons déjà les CCLM de Boké et de Boffa, nous avons des instruments et des partenaires sur place. Le processus est très complexe mais il faut commencer quelque part. Nous sommes à votre service à travers le service qui est là », a promis M. Diallo.

Saadou Nimaga, le secrétaire général du ministère des mines et de la géologie a indiqué que les CCLM et l’Observatoire Nationale sont des structures de proximité et de veille que le ministère des mines et de la géologie et celui de l’administration du territoire et de la centralisation ont installé pour coordonner ensemble leur contribution dans la création d’un climat de cohabitation pacifique entre les communautés et les sociétés minières sur toute l’étendue du territoire nationale.

Le Secrétaire Générale du ministère des mines et de la géologie a aussi expliqué que dans cette synergie, l’Observatoire Nationale joue un rôle régulateur, d’orientation et de décisions pour les CCLM.

« L’Observatoire est en quelque sorte la petite assemblée qui gère les CCLM. Il facilite les prises de décisions des grands décideurs qui sont au niveau du gouvernement notamment les ministères des mines et de la géologie et celui de la décentralisation », a expliqué Saadou Nimaga.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinée.com