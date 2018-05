Conservation de la biodiversité : des compagnies minières signent un protocole d’accord…

CONAKRY- En marge de la célébration des 25 ans de la Biodiversité dans le monde, six entreprises minières évoluant dans la zone spéciale de Boké ont paraphé un protocole d’entente pour la création du Réseau Environnement Bauxite (REB) ce Mardi 22 Mai 2018.

Sous l’égide de la Chambre des Mines de Guinée (CMG), ces compagnies minières en l’occurrence GAC (Guinea Alumina Corporation), CBG (Compagnie des Bauxites de Guinée), AMC (Alliance Mining Comodities), AMR (Alliance Minière Responsable), SMB (Société Minière de Boké), et Alufer, ont décidé de faire face ensemble aux questions qui assaillent la biodiversité dans cette région Bauxitique.

Sur financement de la Chambres des Mines, le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) et le Fonds vert Climat, cette conférence débat a été mise à profit pour dresser un tableau sombre sur la problématique de l’engagement entre la conservation de la biodiversité et l’exploitation minière d’une part, et d’autre part l’étude de l’impact environnemental et social, la mise en œuvre des plans de gestion environnementale et sociale des entreprises minières.

André Baya, le Directeur Général d’AMC, au nom des signataires, a rappelé qu’aucune industrie ne peut survivre à long terme si elle ne respecte pas ses voisins, c’est-à-dire l’environnement qui l’entoure.

‘’ Les employés des compagnies minières sont des hommes et des femmes qui ont du cœur, des familles, des rêves, qui aiment généralement le voisin, qui souvent respectent les droits. Mais, l’erreur est humaine. Tout le monde fait des erreurs. Les sociétés minières ne sont pas exemptées. Nous l’avons commis, nous ne sommes pas parfaits. On a fait aussi beaucoup de belles choses. Mais, la mémoire humaine est telle qu’on se souvient surtout des erreurs. Aujourd’hui, à travers le Réseau Environnement Bauxite, nous disons que nous sommes dans ce pays non pas pour détruire, mais pour créer de la richesse’’, a indiqué le Directeur Général d’AMC.

De son côté, la Présidente de la Chambre des Mines de Guinée, madame Aissata Béavogui, s’est réjouie de la mise en place de ce Réseau Environnement Bauxite dans les zones minières pour la prise en compte des collectivités impactées par l’exploitation des richesses de la Guinée.

‘’ C’est avec une énorme satisfaction que j’ai accueilli la création du REB au sein de la Chambre des Mines de Guinée. En effet, c’est dans la mission de la Chambre des Mines de favoriser les initiatives visant la responsabilité sociale et environnementale des entreprises minières évoluant en Guinée. La création du REB sous l’égide de la Chambre des Mines est grandement favorisée par le lien privilégié qu’entretien la chambre des Mines avec le système des Nations-Unies en Guinée notamment avec le PNUD. Pour débuter, ce projet se déroule dans la préfecture de Boké, là où avait démarré le REB (…), je félicite donc tous les membres du REB pour leur engagement en matière de Biodiversité, plus particulièrement à GAC et à CBG qui ont été les initiateurs et les leaders de cette initiative. Ces compagnies peuvent compter sur la collaboration de la chambre des Mines et plus particulièrement la mienne, au cours des prochaines années pour développer et mettre en œuvre une programmation qui aura des impacts concrets sur les écosystèmes et des retombées positives sur les populations qui en dépendent’’, a déclaré la Directrice Générale de Guinea Alumina Corporation.

Pour Lionel Lorens, Directeur pays du Programme des Nations-Unies pour le Développement, la création du Réseau Environnement Bauxite revêt un double caractère.

‘’ En effet, la Convention des Nations-Unies pour la Conservation de la Biodiversité fixe des objectifs clairs, et la Guinée qui jouit d’un environnement favorable a fait des efforts importants avec l’appui du PNUD et d’autres partenaires dans cette direction’’ a indiqué le diplomate onusien, avant d’expliquer que le développement de la Guinée repose sur les ressources minières qui nécessitent une prise en compte effective des préoccupations environnementales relatives à une exploitation responsable de ses ressources.

‘’ L’avenir de l’humanité est étroitement lié à la préservation de la diversité biologique, c’est-à-dire toutes les formes de vie sur terre. La prise en compte des questions de biodiversité est incontournable et vitale. Dans chaque écosystème, les êtres vivants, y compris les êtres humains, forment un tout et interagissent les uns avec les autres mais aussi avec l’air, l’eau et la terre qui les entourent’’, a rappelé le Directeur pays du PNUD en Guinée.

Au terme de cet atelier des satisfécits ont été décernés aux champions dans le domaine de la protection de la biodiversité, de la faune et de la flore en Guinée.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13