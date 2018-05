Armée : que risque le Lieutenant-Colonel Mamadou Alpha Barry ?

CONAKRY-Quel risque le Lieutenant-Colonel Mamadou Alpha Barry suspendu de ses fonctionspour manquement au Ministre de la Défense Mohamed Diané ? Alors que des supputations vont bon train, le Directeur de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA) vient d’apporter des précisions.

Aladji Cellou Camara qui a été interrogé par un journaliste d’Africaguinee.com a précisé que le Lieutenant-Colonel Mamadou Alpha Barry a écopé d’une sanction disciplinaire de la part de son Etat-major. « Les textes prévoient qu’en cas de faute ou manquement, de la part d’un militaire, il y a des sanctions disciplinaires qui sont prises selon la loi par l’autorité qui le gère directement. En l’occurrence c’est le Chef d’Etat-major de la gendarmerie nationale », précise M. Camara.

L’Article32 duStatut Général et Statut Particulier des Militaires dispose que les fautes commises par les militaires les exposent à: – des sanctions disciplinaires fixées aux articles 63 et 91 du Statut général et aux articles 4 et 7 relatifs à l’engagement et rengagement; – des sanctions pénales prononcées par le tribunal militaire ou les juridictions de droit commun selon la nature de la faute(…) ».

Le lieutenant-colonel Mamadou Alpha Barry risque-t-il de perdre son poste ? « Non »,si aucune procédure n’a été entreprise à son encontre. Et la durée de sa suspension ne doit pas excéder trois mois.

« S’il y a une sanction disciplinaire, après trois mois, si le militaire qui est sanctionné n’est pas poursuivi par le tribunal militaire, la sanction est levée et l’intéressé retourne occuper le poste qu’il avait avant », précise le Directeur de l’information et des relations publiques des armées.

L’article 38 du statut général et du statut particulier des militaires qui règle cette question dispose à cet effet ceci : « Tout militaire poursuivi pour faute grave sera immédiatement suspendu de ses fonctions par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Toutefois, le militaire suspendu demeure en position d’activité et conserve sa solde. La durée de la suspension ne doit pas excéder trois mois, au-delà de ce délai, si aucune procédure n’a été entreprise en son encontre, la décision de suspension devient caduque et l’intéressé est rétabli dans ses droits ».

Le Lieutenant-Colonel Mamadou Alpha Barry accusé de manquement vis-à-vis du ministre d’Etat Mohamed Diané dans une sortie médiatique a été suspendu de ses fonctions. Le Haut Commandant de la Gendarmerie nationale, le Général Ibrahima Baldé qui a présenté des excuses au ministre de la défense et a annoncé l’arrestation de l’officier incriminé. Dr Mohamed Diané a-t-il accepté les excuses ? « Je n’ai pas discuté de cela avec le ministre, mais je pense que si des excuses sont présentées, elles sont humainement acceptées », note Aladji Cellou qui relève cependant qu’on ne gère pas l’armée par des sentiments.

« Ce qu’il faut noter dans cette situation, on ne gère pas l’armée avec des sentiments. Même lorsqu’on veut intervenir c’est difficile parce qu’il y a des règlements dans l’armée. Lorsqu’il y a manquement ou faute, tous les militaires le savent c’est le règlement qui s’applique », a tranché ce proche du Ministre d’Etat Mohamed Diané.

