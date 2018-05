Kassory Fofana : « C’est un honneur de pouvoir servir son pays… »

CONAKRY- C’était attendu ! Le décret annonçant la nomination de Ibrahima Kassory fofana au poste de premier ministre de la république de guinée a été officialisé sur les ondes des médiums d’Etat ce lundi 21 mai ; aussitôt la bretelle menant au domicile du désormais premier ministre est prise d’assaut à tel point qu’un embouteillage dans les deux sens de la voie s’étalait sur plusieurs centaines de mètres aux alentours de sa résidence privée.

Dans sa cour s’entremêlaient des amis, parents, proches, et voisinages sous les chants et applaudissements de ses sympathisants. Malgré une journée de jeûne, tous les visages affichaient de la joie et surtout de la sympathie pour celui qui ; bénéficiant de la confiance du chef de l’Etat conduira dorénavant l’action gouvernementale.

Il était aux environs de 22h15 quand Ibrahima Kassory fofana sorti d’un bâtiment faisant office de maison annexe tout de blanc vêtu avec son éternel sourire aux lèvres ; l’image rappelle les ambiances de soirées électorales à l’américaine ; descendant d’un pas mesuré et prudent les escaliers pour se diriger vers sa maison principale, il mesurait sans doute toute la responsabilité qui l’incombe ; saluant d’un côté et faisant des accolades de l’autre ; ça lui a pris une bonne dizaine de minutes pour faire les quelques 10 mètres séparant les deux bâtisses.

De temps en temps le fameux sourire qu’on lui connait s’estompait pour céder la place à un visage grave comme pour dire que les choses sérieuses commencent désormais ; il est bien conscient des enjeux mais aussi des attentes du peuple de Guinée, de même que l’honneur de mériter la confiance du chef de l’Etat,

Il sait surtout qu’il joue gros probablement l’une de ses plus importantes partitions de sa riche carrière.

Comme plongé dans sa nouvelle stature, c’est parfois des petites tapes à l’épaule qui le ramènent à l’ambiance festive d’un soir ; juste avant d’accorder sa toute première interview en qualité de Premier ministre chef de gouvernement, à la question de savoir quelles sont ses impressions il répondit d’une voix grave.

« c’est un honneur de pouvoir servir son pays » avant d’adresser ses remerciements à l’endroit du président de la république le professeur alpha Condé sur un ton pondéré présageant une volonté de relever les nombreux défis qui l’attendent.

Le premier ministre Ibrahima Kassory Fofana sait que la nuit sera longue mais certainement que d’autres nuits de labeurs l’attendent même s’il en a l’habitude !!!!

Nous y reviendrons !

Focus Africaguinee.com