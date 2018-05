Guinée: un autre opérateur économique kidnappé à Conakry (exclusif)

CONAKRY-Au lendemain de l’enlèvement d’un individu par des inconnus ce vendredi 18 mai 2018 à 23 heures à Matoto, un opérateur économique libanais a été kidnappé à Conakry dans la journée du samedi 19 mai aux environs de 12h 15’.

Mohamed Mattar, commerçant de son état a été enlevé par deux individus qui l’ont détenu dans un immeuble situé à Dixinn et ont réclamé une rançon de de 100.000 dollars Us, a appris Africaguinee.com de sources sécuritaires.

Selon nos informations, Mohamed Mattar a été appelé au téléphone par un marocain et un guinéen qui l’ont invité à se rendre à ce lieu. Une fois sur place, ils ont eu un temps d’entretien. A l’issue de cet entretien, ses ravisseurs l’ont ligoté avant de lui exiger une rançon de 100.000 dollars. Ils ont fermé l’appartement et l’ont laissé sur place avant de sortir.

Cet opérateur économique Libanais a eu plus de chance qu’Elhadj Doura puisqu’il a été retrouvé sain et sauf par la police qui a été alertée par un certain Aly le frère de Mohamed Mattar.

Comment Mohamed Mattar a-t-il été retrouvé ?

« C’est le neveu du propriétaire du bâtiment qui venait rendre visite à son oncle a croisé les deux sujets lorsqu’il entrait dans le bâtiment. Ayant constaté l’absence de ce dernier, il a entendu du bruit là-haut. Il s’est dit qu’il se pourrait que ce soit son oncle qui effectuait des travaux là-haut. Une fois là-haut, il a entendu quelqu’un appelé au secours en disant : Sauvez-moi, je suis enlevé, appelez la police », nous a expliqué le contrôleur général de la police Boubacar Kassé que nous avons interrogé.

La police ayant été alertée est arrivée sur place trouvant ce commerçant ligoté. La voiture de Mohamed Mattar a par contre été enlevée. « Des enquêtes ont été ouvertes, le véhicule a été retrouvé hier dimanche abandonnée à la Minière. Il s’agit d’une Nissan Rogue RC 006 15 AG », nous a expliqué ce haut responsable de la police.

Cet autre kidnapping est intervenu le lendemain de l’enlèvement d’un autre individu à bord de son véhicule à 23h à Matoto. Pour le moment il y a encore aucune trace sur la destination des ravisseurs encore moins leur motivation.

A suivre…