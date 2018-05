Guinée : passe d’armes entre Cellou Dalein et Damaro Camara…

CONAKRY-Entre le Chef de file de l’Opposition et le président du groupe parlementaire RPG arc-en-ciel au Parlement, ce n’est pas l’amour parfait ! Amadou Damaro Camara et Cellou Dalein Diallo ne se font plus de cadeaux ces derniers temps.

Les deux hommes qui se disent pourtant « amis » s’attaquent par medias interposés avec en toile de fond la crise postélectorale qui divise l’opposition et la majorité présidentielle.

La violence de leur rhétorique semble franchir un nouveau cap. Alors que Cellou Dalein traite le député Amadou Damaro Camara d’être d’une arrogance « insoutenable », ce dernier n’hésite pas à assimiler le leader de l’UFDG à un « fou ».

Les deux honorables députés sont pourtant des acteurs majeurs dans la vie politique du pays. Cette escalade verbale risque de corser davantage les débats pour la résolution du contentieux électoral née des élections communales du 04 février 2018 .

