Assainissement : L’Association "Womma-Kipé" vient en aide à certaines écoles…

CONAKRY- La structure "Womma- Kipé Association" (W.K.A), a offert du matériel d’assainissement aux établissements du collège et du Lycée Kipé. La cérémonie de remise de cet équipement s’est déroulée ce samedi 21 Mai 2018 dans l’enceinte du Lycée Kipé.

Autorités du gouvernorat de Conakry, représentant de la direction Communale de l’Education de Ratoma(DCE), du quartier Kipé et responsables de ces deux établissements, ont pris part à cette cérémonie.

Cette association est un collectif à but non lucratif qui regroupe en son sein des anciens élèves du Collège et du Lycée Kipé. Pour cette journée, Womma Kipé Association qui est à son premier geste a offert 20 poubelles et des balais pour l’assainissement de ces centres d’études.

La remise de ces dons à ces deux établissements, selon son porte-parole, Abdoul Aziz Camara, est un devoir moral pour eux. Les membres de cette association s’engagent à apporter tout leur soutien à ces écoles en vue de changer leurs images et de créer un meilleur cadre d’étude et d’apporter le bien être à ces élèves.

Amara Balato Keita, Proviseur du Lycée Kipé, content de recevoir ce don a exprimé toute sa satisfaction pour cette œuvre caritative dont a fait montre cette association.

‘’ Il me manque les mots pour exprimer ma joie pour la simple raison que cette association a marqué un grand pas. Nous avons vu assez d’associations qui parlent au nom de cette école mais pour celle Womma- Kipé Association c’est la toute première qui s’est démarquée à travers cet acte concret. Si je ne m’abuse il y a même des anciens élèves de ce lycée qui sont de hauts cadres et des ministres actuellement, mais jamais ils n’ont fait acte de présence dans l’enceinte de notre école. Venir donc accompagner du matériel d’assainissement dans cet établissement n’a de prix que la reconnaissance. Nous ne pouvons que vous dire merci et vous bénir pour la réussite dans vos activités respectives’’, s’est félicité le proviseur du lycée Kipé.

Pour le Président de Womma- Kipé Association, Sékou Sano, au -delà de ce don, cette association a en projet l’informatisation du bureau du proviseur du Lycée et celui du principal et la construction de centres informatiques.

‘’ Ces centres informatiques auront une capacité de 20 ordinateurs par centres. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude aux autorités du lycée et du collège Kipé pour l’accueil chaleureux qui nous a été réservé et vous réaffirmer le soutien indéfectible de notre association à œuvrer pour l’amélioration des conditions d’études des élèves’’ a prôné le président de WKA.

Crée le 21 Aout 2016, Womma- Kipé Association a pour vocation de favoriser la cohésion entre les différentes couches sociales de créer l’emploi pour la jeunesse guinéenne par le biais des PME, d’inculquer le civisme au sein de la couche juvénile à travers des ateliers de formation.

Bien que cette association soit dans sa phase embryonnaire, Womma- Kipé Association projette d’entreprendre plusieurs activités dont le curage des fossés, l’assainissement des voiries publiques, la sensibilisation sur la violence en milieu scolaire et sur bien d’autres sujets.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13