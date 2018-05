Manque d’eau à Labé : les populations peuvent pousser un ouf de soulagement…

CONAKRY- C’est un ouf de soulagement pour les populations de la commune urbaine de Labé ! Confrontés à un problème de manque d’eau depuis plusieurs semaines, les citoyens de la cité de Karamoko Alpha vont bientôt voir leur souffrance atténuée.

Selon nos informations, la Société des Eaux de Guinée a déjà envoyé à Labé le carburant nécessaire pour la fourniture d’eau. L’annonce nous a été faite par un haut cadre de la SEG à Conakry.

« La crise d’eau était essentielle due à un manque de carburant. Nous avons fait le nécessaire, et je puis vous dire qu’à l’heure actuelle le carburant est déjà arrivé. La fourniture d’eau va reprendre normalement et les populations n’auront plus à se plaindre », a confié ce cadre de la guinéenne des eaux.

A Labé, trouver de l’eau était devenu un véritable parcours de combattant. Certains étaient obligés de parcourir des kilomètres pour avoir ce liquide si précieux.

La SEG promet de redoubler d’effort pour que ce manque d’eau ne soit plus qu’un lointain souvenir pour les populations de Labé.

Ahmed Tounkara

Pour Africaguinee.com