Crise politique en Guinée : Cellou Dalein Diallo pose une nouvelle exigence…

CONAKRY- Le Chef de file de l’opposition guinéenne vient de poser de nouvelles conditions pour son retour à la table de négociation. Cellou Dalein Diallo exige la libération de ses militants « arbitrairement » détenus dans les différentes prisons du pays avant de reprendre les négociations avec le Gouvernement.

« J’ai reçu la visite des ambassadeurs des Etats-Unis, de la France, de l’Union Européenne, de la représente de la CEDEAO, et la coordinatrice du système des Nations Unies. Nous leur avons expliqué que c’est pour protester contre l’arrogance et la radicalisation de la délégation de la mouvance au comité de suivi(…) que nous nous sommes retirés. On leur a dit qu’on ne peut pas continuer à aller s’asseoir tous les matins au comité de suivi lorsqu’il n’y a pas de progrès », indique Cellou Dalein Diallo.

Lire aussi- Guinée : la communauté internationale fera-t-elle reculer Cellou Dalein ?

L’opposant prévient que tant qu’il ne sentira pas une réelle volonté de la part de la mouvance, l’opposition ne perdra pas son temps au comité de suivi. Cellou Dalein Diallo veut bien des solutions autour de la table, mais pose des conditions.

« Nous ne reprendrons notre place que lorsque nous sentirons qu’il y a une volonté réelle d’aller vers des solutions justes et équitables par rapport au contentieux électoral et lorsque le gouvernement prendra les dispositions pour libérer nos compatriotes qui sont détenus en prison. On a demandé encore à nos partenaires de s’occuper de cette question de la détention arbitraire et illégale de nos militants et les élus de l’UFDG lors des élections locales », a-t-il dit, soulignant que 96 personnes sont emprisonnées dans les prisons.

Oumar Bady Diallo

Africaguinée.com