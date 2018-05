Mois de Ramadan : MTN-Guinée offre des vivres aux plus démunis…

CONAKRY- En ce début du mois de jeûne et de pénitence, la multi nationale Sud-Africaine MTN-Guinée et ses partenaires ont procédé au lancement du mouvement Resto-Solidarité ce jeudi 17 Mai 2018, a constaté Africaguinee.com.

Cette action de générosité et de partage, déployée par MTN GUINEE consiste à distribuer des vivres aux fidèles musulmans à travers toute la capitale.

Des denrées alimentaires composées de plats de riz, de bouillie, de sandwich et des sachets. Pour cette seconde édition, c’est la grande Mosquée Fayçal de Conakry qui a servi de cadre au lancement de cette activité de distribution aux couches les plus nécessiteuses.

Abdoulaye Papa Sow, Directeur Général de MTN-Guinée, présent à cette cérémonie s’est dit heureux de participer à cette œuvre caritative qui s’inscrit en droite ligne dans la mission qui lui est dévolue, à savoir être à l’écoute des populations les plus nécessiteuses.

‘’ Le moment qui nous réunit est plus qu’un moment de partage que de discours. En tant que société citoyenne nous sommes heureux de partager avec nos partenaires ces moments heureux pendant ces 30 jours de Ramadan. Merci et surtout félicitation à mes collègues qui ont été derrière cette cérémonie’’ s’est réjoui le directeur général de MTN-Guinée.

Koumandian Condé, chargé de communication et relation marketing de l’ONG Love and Care to Children, partenaire de cet évènement, a pour sa part remercié la compagnie MTN pour sa diligence et pour la réussite de cette association caritative.

‘’ Nous sommes réunis autour d’un grand évènement qui consiste au lancement du mouvement qu’on appelle Resto-Solidarité. Nous avions commencé l’an dernier avec de faibles moyens mais avec l’appui, cette année de notre partenaire MTN nous allons commencer à partir de ce premier jour de Ramadan jusqu’à la fin pour distribuer des vivres dans les cinq communes de la capitale. Pour cette tournée, nous avons prévus 500 plats de bouillie de riz, 500 sandwichs et des sachets d’eau. MTN a mis toute son énergie pour que cette campagne puisse réussir’’ a dit en substance le chargé de communication de l’ONG Love and Care to Children.

Dans son discours, Diaby Mohamed, directeur national Adjoint de l’Action Sociale, représentant sa ministre a salué cette initiative de MTN-Guinée à laquelle il a exprimé toute sa reconnaissance pour ces œuvres caritatives à l’endroit des plus nécessiteux.

‘’ Aujourd’hui MTN donne du sourire à ces gens-là, cela veut dire que vous êtes dans l’esprit de la religion musulmane en cette période de pénitence et de jeûne. Quelqu’un d’autre peut voir que cela relève d’une simple opération de visibilité ou de communication mais, nous, au niveau du département en charge de l’action sociale, nous considérons que vous nous accompagnez dans notre mission originelle. Protection. MTN va d’ailleurs même au-delà parce que vous êtes en train de traduire un des éléments moteurs de la devise de ce pays qui es la solidarité, nous vous en sont grés. En cela donc nous vous encourageons à persévérer dans ce sens’’ a laissé entendre le directeur National de l’Action Sociale, avant de convier toutes les bonnes volontés et multinationales à œuvrer dans le même sens que MTN-Guinée.

‘’Nous voudrions par cette occasion convier toutes les bonnes volontés et multi nationales au lieu d’injecter dans des domaines peu porteurs de le faire pour ces personnes. Nous espérons que ce n’est que le début d’un partenariat et nos portes sont grandement ouvertes à vos équipes pour qu’un partenariat plus formalisé soit scellé à l’avantage de toutes les couches vulnérables de notre pays’’ a souhaité Diaby Mohamed, directeur national Adjoint de l’Action Sociale.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13