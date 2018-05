Guinée : le ministre Bouréma Condé dans le collimateur des "Indépendants"…

CONAKRY-Le retard accusé dans l’installation des conseillers communaux près de quatre mois après les élections communales du 04 février fâche certains élus. Ils accusent le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation de « mauvaise foi » et de « violation grave de Loi ».

Près de quatre mois après la publication des résultats des élections communales, les exécutifs communaux et ruraux ne sont toujours pas installés à cause de la contestation partielle des résultats par l’opposition. Une situation qui fâche maitre Saidouba Kissing Camara, candidat indépendant qui a gagné la commune de Boffa. Il pointe du doigt le ministre Bouréma Condé.

« Nous attirons l’attention de l’opinion nationale sur la violation grave de la loi et la mauvaise foi du ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation qui se manifeste par son refus persistant d’installer les organes exécutifs de l’ensemble des 342 communes du pays au nom d’un prétendu dialogue politique qui ne concerne que 12 communes », s’insurge le président des huissiers de Guinée.

Interrogé récemment sur cette question, le ministre Bouréma Condé a justifié ce retard par le fait qu’il veut éviter des « décalages de fonctionnalité ».

Le dialogue politique est en panne depuis plusieurs jours à cause du retrait de l’opposition au sein du comité de suivi. Les partenaires techniques et financiers tentent le tout pour le tout pour amener la mouvance et l’opposition à s’entendre.

