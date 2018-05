Guinée : la "grosse colère" d’Alpha Condé…

FARANAH-Le Président Alpha Condé n’a pas mâché ses mots lors de son passage à Faranah au centre du pays, où son parti avait perdu aux élections communales pourtant considéré comme étant son fief. Très remonté, devant des sages, administrateurs territoriaux et responsables du RPG, Alpha Condé a craché ses vérités en langue du terroir.

Le Chef de l’Etat a fustigé la mauvaise gestion administrative et financière de certains cadres et responsables du parti qu’il a traité de « sangsues » et d’ « opportunistes » qui ne pensent qu’à leurs intérêts.

Dans un autre ton caustique, il s’est insurgé contre la guerre de succession du patriarche entre deux frères de la lignée des Oularé. Cette guéguerre paralyse la ville depuis janvier. Le Président Alpha Condé a accusé les sages d’être responsables de cette discorde. Extraits.

« Aujourd’hui, je suis venu pour vous dire la vérité. Le RPG est fondé sur la vérité. C’est au fort regret que je suis rentré à Faranah. Vous avez trahi ceux qui se sont battus pour Faranah. Je commence par les sages. Tout le monde connaît les coutumes d’ici. Quand un patriarche meurt, on connait son successeur. Comment Faranah peut avoir deux vestibules ? Vous n’êtes pas unis car il y a deux vestibules ici, vous (les sages) avez donné une mauvaise renommée à Faranah. Vous n’avez pas joué le rôle de sage. C’est vous qui devez redresser les jeunes, leur dire la vérité. Mais vous n’avez pas fait cela. Comment il peut y avoir la paix à Faranah si les sages ne s’entendent pas ? Tout le monde sait qu’au Manding, nous devons du respect aux sages. Ce sont les sages qui sont le guide. Si vous sages, vous faites dos à la vérité, où irons-nous ? Vous sages, redressez-vous. Dites la vérité entre vous. J’ai du respect pour vous. Avez-vous oublié de ce qui s’est passé en 1984 ? Avez-vous oublié ? Moi, je ne peux pas oublier le travail que vous avez fait pour Faranah. Je travaillerai pour Faranah à cause de Bandjou Oulén Oularé dit Fidèle, le lion qui s’est battu pour Faranah sans condition », a-t-il lancé.

Lamah Fassou Frank

Pour Africaguinee.com