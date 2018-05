Guinée : Kassory, Bouba Barry et cie rejoignent "définitivement" le parti d’Alpha Condé…

CONAKRY- Les partis GPT (Guinée pour tous) de Kassory Fofana, UNR (union nationale pour le renouveau) de Boubacar Barry « Big-Up », PNR (Parti National pour le Renouveau de Souleymane Bah Fisher viennent de fusionner avec le parti au Pouvoir en Guinée a appris Africaguinee.com auprès d’un responsable du RPG arc-en-ciel.

« Depuis 2010, le RPG a accueilli en son sein plusieurs formations politiques. (…) hier nous avons reçu trois autres formations politiques notamment le GPT, le parti de Big up et le parti de Bah Fisher (PNR). Ils sont signé leur fusion définitive au sein du RPG arc-en-ciel. Demain, vous en saurez davantage sur ce qui a motivé ces partis à rejoindre le RPG arc-en-ciel. Mais d’ores et déjà, il faut rappeler que notre vision, c’est le rassemblement du peuple de Guinée et nous sommes sur cette voie », a confié à notre rédaction, Mbany Sangaré, secrétaire national de la jeunesse du RPG Arc en ciel.

Ces différentes formations politiques étaient déjà toutes membres de la mouvance présidentielle. Cette fusion définitive intervient à la veille d’un remaniement ministériel et aussi à l’orée des élections législatives prévues cette année. Le Gouvernement dirigé par Mamady Youla a démissionné ce jeudi 17 mai 2018.

