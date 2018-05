Démission du Gouvernement : certains Ministres n’étaient pas au courant !

CONAKRY- Le Président Alpha Condé a t-il poussé Mamady Youla et son équipe vers la sortie ? La démission ce jour jeudi 17 mai 2018 du Gouvernement guinéen serait une demande expresse du Chef de l’Etat.

Aussi surprenant que cela puisse paraître, certains Ministres n’étaient point informés de la nouvelle. Le départ du Gouvernement était connu de tous, mais la présentation de la lettre de démission ce jeudi n’était pas connue de tout le monde. Certains membres du Gouvernement l’ont appris dans la salle lors du traditionnel conseil des Ministres.

« Nous n’étions au courant de rien. Ce sujet n’avait jamais été évoqué lors du dernier conseil interministériel. C’est dans la salle, lors du Conseil de Ministres qu’on a appris la nouvelle. Le Premier Ministre a annoncé sa démission ainsi que celle de l’ensemble du Gouvernement », a confié un désormais ancien Ministre du Gouvernement de Mamady Youla.

Une source basée à Sékoutoureya indique également que c’est sur demande expresse du Président Alpha Condé que le Premier Ministre Mamady Youla a présenté la démission du Gouvernement.

Si certains Ministres espèrent revenir dans le prochain Gouvernement, d’autres voient déjà leur départ comme une délivrance.

« C’était très difficile. Je souhaite bonne chance, surtout beaucoup de courage aux prochains membres du Gouvernement. Mais j’avoue que c’était plus que difficile pour la plupart d’entre nous. En Guinée, certains pensent que quand on est Ministre on a tout, alors que Dieu seul sait que certains parmi nous avaient du mal à joindre les deux bouts. Pour de nombreux parmi nous c’est une sorte de délivrance », estime un autre ancien Ministre.

Ahmed Tounkara

Pour Africaguinee.com