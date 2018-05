Maradona futur coach et président du Dinamo Brest en Biélorussie

Diego Maradona sera à partir de cet été l'entraîneur et le président du Dinamo Brest, le nouveau club de Marvin Ogunjimi en Belarus. "El Diez" l'a annoncé lui-même mardi via son compte Instagram.

Maradona, 57 ans, a signé un contrat de trois ans en Belarus. L'Argentin a quitté il y a deux semaines son poste d'entraîneur de l'équipe émiratie d'Al Fujairah SC, qu'il n'a pas réussi à faire remonter en première division locale.

"El Pibe de Oro", un des plus grands joueurs de l'histoire du football, a connu une carrière d'entraîneur moins fructueuse. Après des passages sur le banc du Deportivo Mandiy (1994) et du Racing Club (1995) dans son pays, le champion du monde 1986 a connu de graves problèmes de santé. Il a par la suite été sélectionneur de l'Argentine de 2008 à 2010 et a poursuivi sa carrière dans le Golfe persique, à Al Wasl (2011-2012) et Fujairah (2017-2018), aux Emirats Arabes Unis.

Marvin Ogunjimi, 30 ans, qui avait résilié son contrat au MVV Maestricht (D2 néerlandaise) fin mars, s'est engagé le mois dernier pour une saison au FK Dinamo Brest, le tenant de la Coupe et de la Supercoupe de Belarus.

