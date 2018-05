Guinée : GI Ciments va doubler sa capacité de production à partir de juillet prochain…

CONAKRY-La Société Guinée Industries Ciment (GI Ciment) va doubler sa capacité de production à partir du mois de juillet 2018 en passant de 700.000 tonnes à 1.400.000 tonnes par an.

Déjà leader dans le secteur, cette entreprise qui a lancé des travaux d’extension il y a seulement a huit mois, va bientôt inaugurer sa nouvelle ligne de production. Cette augmentation de sa capacité production vise à se positionner davantage et de manière stratégique dans le marché du ciment. Car face à la multiplication des mégaprojets d’infrastructures en Guinée, GI Ciments est consciente que la demande va augmenter crescendo.

« Guinée Industries Ciment a décidé depuis six mois de procéder à une extension et à une augmentation de la capacité de production de l’usine. Nous sommes à 95% de réalisation de ce projet. En fin juin, nous allons passer de 700.000 tonnes par an à 1.400.000 tonnes », a annoncé le Directeur Commercial de GI Ciments, Mohamed Nabé.

Outre l’augmentation de sa capacité de production, GI Ciments vient de franchir une nouvelle étape. Il y a deux semaines, elle a été certifiée ISO 14001 pour la qualité de ses produits mais aussi pour ce qui entre dans le processus de Santé, Sécurité et Environnement.

Les besoins du marché local en Guinée sont actuellement de 1.700.000 tonnes alors que la capacité de production des usines existantes est de 2 millions de tonnes. Mais le Directeur Commercial de GI Ciments observe que compte tenu de tous les mégaprojets dans le secteur minier, dans le secteur des infrastructures, dans le secteur énergétique, d’ici la fin d’année, l’offre sera insuffisante par rapport à la demande. D’où la décision d’augmenter la capacité de production de l’usine.

« Avec ce doublement de notre capacité de production, c’est comme si c’est une cinquième usine qu’on est en train d’installer pour répondre aux besoins du marché local et aux besoins des grands projets d’infrastructures actuelles et à venir », a précisé M. Nabé.

Qualité…

GI Ciments utilise la dernière technologie qui n’existe pour le moment sur le continent qu’en Afrique du Sud. « Nous sommes le deuxième pays en Afrique qui va utiliser cette technologie qui va nous permettre d’avoir une capacité de cent tonnes par heure (…) Nous nous focalisons principalement en termes de stratégie commerciale que sur la qualité de notre ciment. Nous ne badinons pas avec ça. Nous produisons un ciment qui répond aux normes européennes », a expliqué le directeur commercial de cette entreprise.

GI Ciments répond à toutes les exigences en termes de qualité et en termes de procédé de production, assure M. Nabé. « Nous répondons à toutes les exigences de qualité des grands projets d’infrastructures que nous avons dans le pays. Nous sommes fiers de dire que nous avons 97% de part de marché en ce qui concerne les grands chantiers du pays », rassure Mohmed Nabé.

Emplois…

Les travaux d’extension de l’Usine ont créé 5% d’emplois de la masse d’emplois qui existait avant, explique Mohamed Ouattara annonçant qu’au lancement de la production il y aura une création d’emplois de 15 à 20% du nombre actuel.

« De toutes les industries du pays, GI Ciments a le plus grand nombre d’emplois directs et en CDI (contrat à durée indéterminée). Sur les 900 personnes que nous avons en emplois directs, il n’y a que 5% qui sont en CDD (contrat à durée déterminée) », explique le directeur des ressources humaines à GI Ciments.

