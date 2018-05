Service digital : plus d’un million d’abonnés actifs à Orange Money…

CONAKRY- Le géant de la téléphonie mobile en Guinée, Orange-Guinée, avec son service Orange-Money, vient de passer le cap d’un million de clients actifs. Pour arroser ce succès, Orange Guinée a dressé ce mardi 15 mai 2018 un bilan des plus élogieux de ce service digital qui permet à tous ses clients de rentrer en possession de leur argent instantanément partout où ils se trouvent en Guinée.

Lancé en septembre 2012 par Orange Guinée et commercialisé depuis 2016, par Orange Finances Mobiles Guinée (OFMG), une filiale d’Orange Guinée, Orange Money c’est plus de Deux millions de clients dont un million actifs, plus de 18.000 points de vente sur l’étendue du territoire.

Orange Money, c’est aussi plus de 500.000transactions en moyenne par jour. Relativement nouveau, ce service digital offre de multiples solutions pour permettre à tous les utilisateurs de rentrer en possession de leur argent instantanément partout où ils se trouvent sur le territoire guinéen.

Selon Brelotte BA, Directeur Général de Orange- Guinée, son entreprise, aujourd’hui leader sur le marché de paiement mobile en Guinée, avec le service Orange Money, se veut simple, fiable, sécurisé et surtout accessible.

‘’ Orange Money est un portefeuille dématérialisé lié à un numéro de téléphone mobile. Il permet de convertir simplement de l’argent liquide en argent électronique et vice-versa. Tout client Orange peut profiter du service à la simple condition de disposer d’une carte SIM et d’une carte d’identité. L’inscription gratuite se fait dans l’un des 3 000 points de vente et souscription Orange Money’’, a expliqué M. BA.

Aux dires du Directeur Général, en dix ans, Orange Money a beaucoup grandi et conquis des millions de clients dans toute l’Afrique de l’Ouest et au Moyen Orient. C’est aussi 39 millions de clients dans 17 pays soit 1/3 de clients mobiles de la zone. 26 milliards Eurosde transaction en 2017 avec plus de 15 M Eurosde transfert internationaux par semaine. C’est en plus, 240 millionsde chiffres d’affaires.

‘’Cette belle performance se retrouve aussi en Guinéen avec plus de 2.340.000d’abonnés OM dont 1.004.443 actifsà 30 jours’’, a indiqué Sékou Amadou Bah, le Directeur Orange Finance Mobile Guinée (OFMG).

‘’ Un parc actif OM sur 90 jours de 1.194.991 clientspour un effectif de 18.931 points de ventes et un effectif de 101 points de paiement marchand. Un volume mensuel moyen de transaction de 17 millionsavec un montant mensuel moyen de transaction de 2.524 milliardsGNF’’, a t-il révélé.

Le Directeur, d’OFMG a rappelé qu’au fil des années, l’offre s’est étendue avec l’arrivée de nombreux partenaires. Grâce à Orange Money, OFMG dispose de plus en plus de partenaires sur le paiement ou les encaissements ; Onpeut citer comme exemple CANAL+, Guinée Games, Helen Keller, Plan Guinée, Total, Vivo Energy.

Grace à la dématérialisation de la monnaie et les transactions, Orange Money contribue à l’ambition d’Orange d’être un partenaire de la transformation digitale du continent africain.

Cette dynamique n’est pas près de s’essouffler avec l’utilisation croissante du smartphone. En s’imposant comme un service financier essentiel dans le quotidien des millions de clients, Orange Money fait bien plus que répondre à l’enjeu de diversification des activités du Groupe : le service est précurseur du projet ambitieux de transformation d’Orange en opérateur digital et multi service.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél. : (+224) 655 31 11 13