Comment bien manger pendant le ramadan?

Le mois de ramadan est un mois saint pour tous les musulmans, c’est aussi l’occasion de purifier son corps. Comment bien manger pour ne pas prendre du poids et sans augmenter le taux de glycémie dans le sang? Voici quelques idées pour faciliter votre ramadan...

Après une longue journée sans manger ni boire, le premier réflexe est de boire, certain, mais attention aux boissons gazeuses et le café, miser plus sur une soupe de légumes ou un bouillon.

Il est important de consommer les aliments riches en sucre lent (les pâtes, le riz, le pain, les céréales, la banane, les lentilles, les pommes de terre.)

Il faut éviter les plats trop sucrés car ils peuvent augmenter le taux de glycémie dans le sang. Il faut plutôt miser sur les fruits frais pour leurs vitamines.

Misez sur les protéines pour vous garder en forme toute la journée, car vous en avez besoin ; le poulet ou le veau, voir le poisson, sont importants pour les muscles.

Christine Sogoni Guilavogui

Africaguinee.com