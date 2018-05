Commandant AOB : « On m’a dit de citer les noms de Sidya, Kassory Fofana, Tibou Kamara, Diallo Sadkadji… »

CONAKRY- L’attaque du domicile privé du Président Alpha Condé dans al nuit du 18 au 19 juillet 2011 était-elle un simple montage ? C’est ce qu’a essayé de démonter ce lundi 14 mai 2018 le Commandant Alpha Oumar Boffa Diallo (AOB), l’un des accusés dans cette affaire.

Présenté à nouveau devant le juge, l’ancien aide de camp du Général Lansana Conté a porté des accusations très graves contre l’ancien procureur de la Cour d’appel de Conakry, William Fernandez. Selon le Commandant AOB, le procureur l’a demandé de citer de plusieurs personnalités du pays, dont Tibou Kamara et Sidya Touré.

« Le procureur m’a dit de citer des noms qui étaient sur une liste qu’il avait, qu’après il allait me donner une somme d’argent variant entre 1 à 2 millions de dollars. Il m’a aussi promis de me faire évacuer au Maroc pour me soigner et de là je pouvais partir là où je voulais. Il s’agissait de Sidya Touré, Diallo Sadakadji, Kassory Fofana, Tibou Camara », a déclaré le Commandant AOB qui comparaissait devant le juge.

Pour sa défense, cet officier supérieur de l’armée guinéenne rappelle que plusieurs personnes avaient été arrêtées avant même que l’attaque n’ait lieu.

« Plusieurs personnes ont été arrêtées avant même l’événement (attaque du domicile du Président ndlr). Elles étaient torturées pour m’accuser. C’est suite à ça que le lieutenant Koulibaly s’est donné la mort, il s’est jeté par la fenêtre de l’étage et il est tombé (…). Quand le chef d’état-major a vu ça il a arrêté l’enquête et l’a confiée à la gendarmerie, mais elle aussi ne voulait pas », a révélé le Commandant Alpha Oumar Boffa Diallo.

Mme Fatou Badiar est arrivée dans la salle d’audience très fatiguée. Elle souffrirait d’un mal au niveau des pieds. Ce lundi 14 mai 2018, elle n’a pas été entendue par le juge.

Oumar Bady Diallo

Pour Africaguinee.com