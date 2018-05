Donghol Touma : Plus de 306 millions de francs Guinéens mobilisés pour les sinistrés d’un feu

Depuis Septembre 2017, la sous-préfecture de Donghol TOUMA a été confrontée à une situation douloureuse suite à l’apparition d’un feu dont on ne connait la source.

Ce feu, qui s’est emparé de plus de 137 cases a plongé des centaines de familles dans le désespoir total et vivant sous les arbres puisque ne sachant ou aller et ne disposant d’aucun autre moyen.

Afin de leur venir en aide, l’Association pour le Développement de Donghol Touma (ADT) avait lancé un appel à toutes les personnes de bonnes volontés.

Appel qui aujourd’hui semble être entendu, puisque à travers une opération de collecte mis en place par l’Association aidée par les medias nationaux et internationaux, 306 millions de francs guinéens, des habits et vivres ont été mobilisés de septembre à ce jour.

C’est ainsi donc que ce Dimanche 13 Mai 2018, une forte délégation des ressortissants de la sous-préfecture, du sous-préfet, de la délégation spéciale, sages de la localité et sympathisants se sont rendus dans le district de Doucki (un des villages touchés) pour la remise officielle des dons. Des dons composés de 7 225 feuilles de tôles achetées en parties dans les 306 millions, les habits ainsi que les vivres.

Au nom des ressortissants de la sous-préfecture, le Vice-Président de l’ADT Elhadj Oumar Sylla BAH s’est réjoui de cette chaine de solidarité qu’a connu les victimes et transmets le message de remerciement de l’association à toutes les personnes qui ont bien voulu se joindre à cette chaine.

« Au moment où nous lancions cet appel, le constat était inexplicable. Nous avons vu des familles dormir sous des manguiers, des vieilles personnes qui parfois ne pouvaient se déplacer sans qu’on ne leur tient et qui sont obligé par la force de la nature dormir au dehors.

Si aujourd’hui nous nous réunissons ici pour distribuer des feuilles de tôles, des habits et partager des vivres, c’est parce que chacun de son côté n’a ménagé aucun effort pour obtenir tout ce qu’on a ici ce matin. Nous ne pouvons que remercier le bon Dieu grâce à qui cela a été possible» dira El hadj SYLLA.

De son coté, Monsieur DRAME Sharif, porte-parole de la commission de mobilisation des dons, a estimé que la stratégie mise en place, le sérieux dans la communication, les messages de sensibilisations constituent les facteurs très importants qui ont facilité la rencontre de ce Dimanche. Pour lui, la commission dès le départ s’était fixée pour objectif, une collecte globale car si cela se partageait au fur et à mesure, il ne serait pas possible de se réunir en ce jour.

A l’occasion poursuit-il, les dégâts sont énormes, la répartition est donc faite de telle sorte que pour une maison de plus de 2 chambres, la famille aura 145 feuilles de tôles, une case d’habitation aura 45 feuilles de tôles et les cuisines en case 15 feuilles de tôles.

En réponse, le porte-parole des victimes, a au nom des 137 familles remerciées les donateurs et a formulé des prières pour que Dieu récompense chacun pour son geste.

Il faut rappeler que les districts touchés par ce phénomène sont Doucki, Boulléré, Tairé, Doukoukou et N’Dalao.

AMADOU TIDIANE BAH

Responsable des jeunes de la Sous-préfecture

@bahoro09