Bah Oury : « La Guinée est entrain de bouger… »

CONAKRY- Bah Oury a salué le rapprochement entre Alpha Condé et Mouctar Diallo. Pour l’ancien exilé politique, ce rapprochement s’explique par une prise de conscience par certains acteurs politiques.

« Je considère que tout ce qui peut permettre à la classe politique d’évoluer, d’avoir un sens de responsabilité plus élevé, de mettre des questions d’idées en avant, en mettant relief l’indispensable nécessité de privilégier l’intérêt du pays, et oser dire la vérité, moi je considère que c’est une bonne chose. Je suis heureux qu’aujourd’hui, que les idées que nous prônons depuis que je suis rentré d’exil, commencent à prospérer et à aller au delà de ce que moi je pouvais espérer. Aujourd’hui beaucoup de personnes se réclament d’une opposition beaucoup plus intelligente, beaucoup plus constructive », a estimé Bah Oury au cours d’un entretien avec un journaliste de notre rédaction.

« La Guinée est entrain de bouger, les lignes sont entrain de bouger. Il faut pouvoir dire les choses telles qu’elles sont. Quand ça va, tu le dis, lorsque ça ne va pas aussi, tu dénonces », poursuit l’ancien Ministre de la Réconciliation nationale.

Bah Oury prédit l’isolement prochain de l’opposition républicaine dirigée par Cellou Dalein Diallo.

« Je crois que certains Hommes politiques commencent à le comprendre. Tant mieux ! D’autres qui s’enracinent ou qui restent dans une vision très négationniste, en rejetant tout en bloc, vont être balayés par l’évolution de l’histoire politique de notre pays », prédit-il.

Ahmed Tounkara

Pour Africaguinee.com