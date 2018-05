Téléphonie Mobile: MTN Guinée ouvre une nouvelle agence à Kaloum…

CONAKRY-La société de Téléphonie Mobile MTN Guinée a ouvert une nouvelle agence à Kaloum le centre administratif et des affaires de la capitale. Située au quartier Almamya, cette nouvelle agence permettra à cette société de se rapprocher davantage de sa clientèle qui s’accroît de plus en plus.

Cette nouvelle agence flambant-neuve située au cœur de la capitale offre tous les services offerts au niveau des autres agences MTN implantées à travers le pays, explique Moustapha Kaba, superviseur de ladite agence.

Il s’agit des transactions Mobile Money, les réactivations de SIM, la vente des cartes SIM et cartes de recharge, les téléphones, les clés Internet ainsi que les services connexes.

Pour satisfaire sa clientèle, MTN Guinée œuvre pour offrir des espaces où l’abonné peut se sentir à l’aise souligne Mariama Djello Diallo, Directrice clientèle de MTN Guinée.

« Cette agence constituent des espaces où nous devons accueillir l’abonné, mettre à sa disposition des équipes prêtes à lui apporter de l’assistance en cas de besoin. C’est dans ce cadre donc que nous avons mis en place cette agence, justifie-t-elle l’ouverture de cette nouvelle agence à Kaloum », explique-t-elle.

Cette nouvelle agence qui vient s’ajouter aux nombreuses autres qui existent de par le pays contribuera sans nul doute à satisfaire les besoins des clients de MTN Guinée.

Africaguinee.com