Guinée : le Gouvernement jette de nouvelles bases pour qualifier l’enseignement supérieur…

CONAKRY-La 2ème édition du Forum de l’Etudiant Guinéen, a été clôturée ce samedi 12 mai 18 par le Premier Ministre Mamady Youla. Cette deuxième édition a permis aux autorités de jeter de nouvelles bases pour qualifier davantage le secteur de l’Enseignement Supérieur et la Recherche Scientifique. Le ministre de tutelle Abdoulaye Yéro Baldé a annoncé plusieurs reformes dans le souci d’offrir à la Guinée des ressources humaines de qualité pouvant soutenir durablement son développement économique et social.

Cette seconde édition lancée par le chef de l’Etat guinéen, Alpha Condé a été mise à profit pour faire un diagnostic sur le secteur de l’enseignement supérieur dans le pays. Pendant trois jours, des thèmes importants ont été discutés et partagés notamment sur les reformes dans l’éducation ; les formations ; la recherche scientifique et d’innovations technologiques ; le monde du travail et des entreprises ; les modèles de réussite, la place et le rôle des femmes dans le système éducatif ; le civisme et la citoyenneté.

Placée sous le thème de l’innovation technologique, cette seconde édition, selon le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Abdoulaye Yero Baldé aura contribué à enrichir le débat sur les principales préoccupations du système éducatif guinéen dans le but de l’améliorer et de le qualifier.

‘’ Je suis donc heureux de l’engouement qu’a suscité le forum auprès de nos élèves, étudiants, enseignants et encadreurs. Nous avons eu le bonheur d’échanger au tour d’idées fortes sur l’ensemble du système éducatif de notre pays. Les ministères en charge de l’éducation nationale, de l’enseignement technique et professionnel et de l’enseignement supérieur et de recherche scientifique peuvent sans risque de se tromper, affirmer que le forum de l’étudiant guinéen est désormais le cœur battant de l’un des haut lieux de concertation, de rencontre, de débat et partage sur l’éducation en Guinée’’ s’est félicité le ministre Yero Baldé.

Aux dires du Ministre, c’est donc en complément aux cursus classiques des écoles et universités, des centres de recherche et de documentation qu’a été initié par son département en collaboration avec le département de l’éducation nationale et celui de l’enseignement technique et de la formation professionnelle ce forum dont objectif est d’ offrir à la Guinée des ressources humaines de qualité pouvant soutenir durablement notre développement économique et social.

Présent à cette cérémonie de clôture, le premier ministre guinéen Mamady Youla a affirmé dans son intervention que le Forum de l’étudiant guinéen doit aussi être l’endroit approprié parmi tant d’autres pour relancer le débat sur l’adéquation entre formation et emploi. Débat sur lequel le chef du gouvernement veut attirer l’attention des ministres en charge du secteur éducatif afin de les inviter à continuer les réflexions sur la réforme des programmes d’enseignement. Ces réflexions nécessitent selon lui, la participation de tous les acteurs impliqués dans la formation et l’emploi des jeunes étudiants, qu’il s’agisse des départements ministériels ou des entreprises privées.

‘’ Ce forum ne peut nous être profitable qu’à la seule condition de l’inscrire dans un processus contribuant à l’amélioration continue de nos programmes de formation et de recherches universitaires, mais aussi de l’accompagnement de nos étudiants et chercheurs. Le gouvernement fait de la qualification de l’enseignement et la formation, un des axes prioritaires de sa politique de développement socio-économique de la Guinée à l’horizon 2020, tel qu’indiqué dans le plan national de développement économique et social 2016-2020’’ a précisé le premier ministre Mamady Youla.

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tel : (+224) 655 31 11 13