Alpha Condé annonce : “On va faire venir de la Chine et du Brésil…”

NZEREKORE-En séjour dans la région forestière pour les journées nationales du paysan, le Président Alpha Condé a tenu de nouvelles promesses à l’endroit des femmes. Le Chef de l’Etat qui a inauguré la Mutuelle Financière des Femmes Africaines (MUFFA) de Nzérékoré ce dimanche 13 mai 2018 s’est aussi montré très généreux.

«Les femmes de Nzérékoré ont montré qu'on doit les accompagner. Je vais leur donner un milliard. Ensuite on va demander à la mairie de les héberger provisoirement. En attendant, on va les aider à construire leur propre siège. Yomou n'est pas très grand mais elles ont cotisé 300 millions. Nous allons leur donner aussi 300 millions. Les femmes de Lola n'ont pas fourni beaucoup d'efforts, parce que qu'elles n'ont donné que 200 millions; Mais on va leur donner 200 millions pour les encourager. Les femmes de Gueckedou n'ont donné que 100 millions. Elles aussi nous allons leur donner 100 millions pour leur dire de contribuer plus", a promis le Chef de l'État à l'occasion de la cérémonie d'inauguration de la MUFFA de Nzérékoré.

Alpha Condé a également promis de mettre quelques machines à la disposition des femmes pour les aider dans leurs activités agricoles. “On va faire venir de la Chine et du Brésil des machines pour faire des savons, pour décortiquer le riz, pour élever des poussins. Nous mettrons ces machines à leur disposition”, a t il promis.

Nous y reviendrons !

SAKOUVOGUI Paul Foromo

Correspondant régional d'Africaguinee.com

A Nzérékoré

Tél.: (00224) 628 80 17 43