Retour d’Ebola en RDC : la Guinée frémit et active son arsenal de riposte…

CONAKRY-Alors qu’une nouvelle épidémie d’Ebola a fait 17 morts en République Démocratique du Congo, la Guinée qui a été touché par cette maladie entre fin 2013 et 2014 active ses mesures de riposte.

C’est le directeur de l’agence nationale de la sécurité sanitaire (ANSS) Docteur Sakoba Keita qui a fait l’annonce. L’ex-coordinateur de la lutte contre Ebola en Guinée indique que ses services vont faire une révision de notre arme de riposte pour mieux se préparer pour en cas de réapparition.

« Nous n’avons pas de frontière directe avec la RDC. Nous avons appris que Ebola a réapparu dans ce pays. C’est leur 9ème épidémie. En tant que ex-coordinateur de lutte contre cette maladie, cela m’interpelle. Nous allons essayer de réviser notre système de riposte et nous préparer parce que le monde est devenu un village planétaire. On ne sait pas quand est-ce quelqu’un peut quitter la RDC pour venir en Guinée. Nous allons nous préparer à faire face à toutes les éventualités », a annoncé Dr Keita qui s’est confié à un journaliste d’Africaguinee.com.

« Pour le moment, on ne connait pas où Ebola s’est caché et quand est-ce qu’il va réapparaitre. Il y a beaucoup de recherches qui sont en cours en Guinée. Parce que jusqu’à présent on n’a pas pu répondre à la question de savoir comment Ebola est arrivé en Guinée. On est en train de faire des enquêtes autour des animaux domestiques en Guinée, on a capturé plus 2.500 chauves-souris dans toutes les préfectures de la Guinée, mais on n’a pas encore trouvé les traces de ce virus. On a collecté plus 50.0000 échantillons qui sont en train d’être examinées. Mais on n’a pas pu répondre à la question de savoir comment Ebola est arrivé en Guinée et où il se cache », a expliqué Dr Sakoba Keita.

