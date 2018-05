Guinée: Vers une paralysie des activités économiques…

CONAKRY- Les opérateurs économiques guinéens menacent de paralyser les activités commerciales dans le pays, en signe de protestation à l’épouvantable décès d’Elhadj Abdourahmane Diallo kidnappé en décembre dernier.

Le président du Groupe Organisé des Hommes d’Affaire de Guinée (GOHA) avertit que ce débrayage durera plusieurs jours.

« Nous ferons en sorte que tous nos marchés soient fermés pendant longtemps. Ça c’est clair et net on ne va pas tergiverser avec notre sécurité. On nous fait disparaitre et on nous assassine », a averti Cherif Abdallah.

Elhadj Doura enlevé le 03 décembre 2017 est décédé dans les mains de ses ravisseurs dans des circonstances qui restent encore à déterminer par les médecins légistes. Sa dépouille a été découverte à Maférinya, une sous-préfecture située à cheval entre Coyah et Forécariah.

Très remonté, le Président du GOHA interpelle les forces de sécurité et le gouvernement à se lever pour protéger les opérateurs économiques. « On va où ? Alors que c’est les opérateurs économiques qui payent les taxes. Les forces de sécurité sont payées à partir de nos propres sueurs », a fustigé Monsieur Cherif, exprimant une inquiétude face à l’ampleur de l’insécurité en Guinée.

« A l’heure actuel aucun opérateur économique n’est rassuré. Nous avons malheureusement deux cas de morts. Nous avons Monsieur Ali Badara Diaby, le vice-président de la section GOHA de la commune de Matoto. Nous avons El hadj Adourahame Doura membre du conseil des sages et réconciliation du GOHA. Le marché de Madina a pris feu dont on ne connait pas l’origine. C’est des choses très difficiles », déplore le président du GOHA.

BAH Aissatou

Pour africaguinee.com

