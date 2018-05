Cellou Dalein Diallo : « Si Alpha Condé me dit de venir, je viendrais… »

CONAKRY-Le Chef de l’opposition vient de répondre à ses détracteurs ! Souvent critiqué pour ses rencontres « sans résultats » avec Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo a justifié son attitude. Le leader de l’UFDG qui se présente comme un homme de dialogue a clarifié une fois pour toute qu’à chaque fois que le Chef de l’Etat l’appellera pour trouver une solution par le dialogue, il répondra.

« Je suis un homme de dialogue. Lorsque je peux faire l’économie d’une manifestation, je préfère la faire. S’il y a une possibilité de trouver des solutions au niveau de la table du dialogue, je préfère ça. Je le dit, je le répète et je l’assume. Je préfère qu’on aplanisse nos divergences autour de la table de négociation. Dès qu’il y a cette opportunité je la saisi. Parce que pour moi, la rue c’est le dernier recours. C’est un droit Constitutionnel, mais j’en use que lorsque j’ai épuisé toutes les autres voies de recours. C’est mon principe. On me critique pour ça, mais je continuerai. Si le Président me dit viens pour qu’on trouve une solution, je viendrais. Si on dit allons à la table de négociation, on viendra mais on ne renoncera jamais à nos droits » a tranché Cellou Dalein Diallo.

L’opposition a suspendu sa participation au comité de suivi. Cellou Dalein Diallo dénonce l’arrogance de la mouvance présidentielle qui selon lui est hostile à toutes les solutions de sortie de crise proposées jusque-là. C’est pourquoi aujourd’hui l’opposition est dans l’obligation de reprendre les manifestations parce qu’elle a usé de toutes les voies de recours. Alors que la crise postélectorale bloque le pays, la mouvance et l’opposition sont toujours dans des positions irréconciliables.

A suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tél. : (00224) 655 311 112