Guinée : PALABRES Consulting lance ses activités à Conakry...

CONAKRY- Afin d’offrir au milieu des affaires de la capitale guinéenne un nouveau lieu de rencontres et d'échanges informels, l’agence PALABRES Consulting a lancé ce mercredi 09 Mai 2018 un nouveau service dénommé, ‘’L’After work Les Palabres’’ a constaté Africaguinee.com.

Palabres Consulting est selon son directeur général une agence à écosystème numérique, avec pour philosophie d’entreprise basée non pas sur la concurrence, mais sur la complémentarité.

Alpha Macky Ly, a rappelé à l’occasion de ce baptême de feu que cette activité n’est pas conçue pour organiser un énième colloque, conférence ou réunion, mais plutôt un moment informel, de détente, pour aborder avec créativité les différentes problématiques de l’environnement des affaires en Guinée.

‘’C’est une évidence pour moi de projeter ce concept à l’écosystème de Conakry en proposant un lieu physique et conceptuel d’échanges, de découvertes, d’opportunités et de networking’’ a expliqué Alpha Macky Ly, DG de PALABRES Consulting.

Ce jeune entrepreneur qui pense apporter sa modeste pierre à l’édifice économique de son pays a pour ambition première à travers ‘’l’After work Les Palabres’’ de se focaliser pour cette première édition sur le digital, afin de faire écho à la séquence autour de la Semaine du numérique et du Conakry Digital Day.

‘’ Nous espérons que les prochaines éditions pourront aborder d’autres enjeux, tels que la réglementation, le financement, la formation, les ressources humaines, la RSE, et bien d’autres sujets essentiels au bon développement de notre économie’’ a-t-il souhaité.

Aux dires du concepteur de Palabres Consulting, la spécificité de sa trouvaille est d'introduire les Key note speechs, des pitchs (lancement, ndlr) de 15 minutes, par des acteurs économiques guinéens directement concernés par les sujets abordés.

‘’ Cette plateforme leur offre l’opportunité de parler de leurs activités, de leurs challenges, de leurs parcours, de leur vision, bref, de parler concret’’ a-t-il expliqué ajoutant que PALABRES Consulting, dispose d’un réseau d’agences et de consultants partenaires.

Dans leurs prospectes, PALABRES Consulting et ses partenaires ont indiqué que la transformation digitale n’est pas « que » la numérisation de l’entreprise. La transformation digitale consiste à faire évoluer l’activité de l’entreprise dans un monde digital et connecté autour de trois axes fondamentaux dont le Business model, l’expérience-client et l’organisation.

A rappeler qu’au cours de cette présentation, il y a eu des échanges et des débats houleux entre promoteurs et participants autour du digital qui a réjoui l’assistance, le tout dans une ambiance festive et empreinte de convivialité

BAH Boubacar LOUDAH

Pour Africaguinee.com

Tél : (+224) 655 31 11 13