Décès d’Elhadj Doura : Sur les lieux du crime, Mohamed Diallo fait de nouvelles révélations…

FORECARIAH-Elhadj Mohamed Diallo vient de faire de nouvelles révélations chocs sur la mort d’Elhadj Abdourahmane Diallo.

Le ravisseur explique qu’ils ont loué une maison à 500.000 à Maférinya Maléa pour dix jours où ils ont gardé l’opérateur économique. Mais ils n’y sont restés que quatre jours avant qu’Elhadj Doura Bindy ne décède.

« Nous avons loué une maison à 500.000 pour dix jours. Mais on n’a fait que quatre jours avant qu’Elhadj Dura ne décède (le 19 décembre) » explique-t-il.

Après son décès, ils ont emmené le corps dans une broussaille non loin de la maison où ils avaient gardé le vieux très épuisé. Ils ont creusé une tombe aux environs de 23heures. Le Groupe était au nombre de cinq explique Elhadj.

« C’est ici qu’on a envoyé le vieux. Ibro, moi Elhadj, Sako, Mamadou Samba et Oumar. C’est nous tous qui avons creusé la tombe aux environs de 23 heures. On l’a enveloppé dans un drap avant de l’enterrer (…). Le lendemain, Sako et moi sommes allés à Koba.