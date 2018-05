« Shell Extra Challenge », la nouvelle campagne de Vivo Energy Guinée…

CONAKRY- La société Vivo Energy Guinée a lancé ce mercredi 9 mai 2018 une campagne dénommée Shell Extra Challenge. Cette campagne qui s’étendra jusqu’au 31 mai prochain, vise à donner la chance aux nombreux clients de Vivo Energy de participer à un concours de conduite économique.

Les inscriptions à ce concours sont ouvertes à toute personne, de nationalité guinéenne ou non, disposant d’un permis de conduire. Sont exclus de ce concours, tous les employés de Vivo Energy, les travailleurs dans les stations Shell, ainsi que les membres de leurs familles proches.

Shell Extra Challenge va faire gagner à plusieurs clients de Vivo Energy Guinée de nombreux cadeaux. La tombola, qui fera gagner 160 personnes avec deux gros lots pour un an de carburant à 500.000 GNF par mois. Pendant deux semaines, des jeux radiophoniques seront organisés également dans 10 villes de l’intérieur du pays. Ces jeux connaîtront 200 gagnants. Le gros lot qui est une voiture sortie d’usine sera gagné par un client au terme d’une formation et un test.

Lors du lancement de cette campagne, le Directeur Général de Vivo Energy Guinée a déclaré que cette campagne va permettre de donner l’opportunité à ses clients de s’affronter lors d’un concours de conduite économique.

« Au paravent, une formation en conduite défensive et économique sera offerte aux participants, car en tant qu’entreprise citoyenne, la sécurité routière est une de nos priorités », a expliqué Monsieur Sékou Bah.

Le Directeur Général de Vivo Energy Guinée dira également que sa société est la seule pour le moment à commercialiser des carburants à formulation économique qui, grâce aux additifs spécifiques à Shell, nettoient le moteur et le protègent contre la corrosion, ce qui contribue à réduire sa consommation.

« Le 2 juin 2018 nous allons procéder au premier tirage au terme duquel nous comptons récompenser 80 personnes. Et parmi elles, il y aura une personne qui aura du carburant pendant 1 an à hauteur de 500 mille GNF par mois. Le dernier tirage se fera le 30 juin 2018, il y aura un gagnant de 6 millions et 79 autres qui vont gagner du carburant gratuit », a déclaré Mme Baldé Marie Kann, la Responsable Marketing à Vivo Energy Guinée.

Avec cette campagne, plus le client fait des achats, plus il maximise ses chances de gagner.

A noter que les compétitions qui démarreront le 16 et 17 juin prendront fin le 30 juin. Et toutes les activités seront supervisées par un huissier de justice.

BAH Aissatou

Pour africaguinee.com

Tél : (00224) 655 31 11 14