Affaire coup d’Etat : Fodé Oussou répond à Alpha Condé…

CONAKRY-Alors que le Président Alpha Condé qualifie la grève des enseignants de « tentative de coup d’Etat » contre son pouvoir, l’opposition avertit. Dr Fodé Oussou Fofana président du groupe parlementaire de l’opposition à l’Assemblée Nationale exige des preuves au Chef de l’Etat.

« Quand Alpha Condé dit que la grève des syndicats est un coup d’Etat il doit en apporter la preuve. On ne peut pas continuer dans ces théories de complot. Depuis notre tendre enfance on est traumatisé par ces affaires de complot et de dénonciation calomnieuse », dénonce le vice-président de l’UFDG qui s’est confié à un journaliste de notre rédaction.

Dans un sortie tonitruante, le Président Alpha Condé a qualifié la grève des enseignants ayant paralysé l’école guinéenne le mois dernier d’une tentative de coup de d’Etat.

« Ce n’était seulement pas la grève. C’était une tentative de coup d’État. Certains éléments de la société civile se voyaient déjà premier ministre de la transition », a dénoncé Alpha Condé.

Pour le président du groupe parlementaire des libéraux démocrates il y a déjà beaucoup de guinéens qui ont perdu la vie à cause de ces problèmes de complots et de coup d’Etat. « Il faut que le Président Alpha Condé s’explique. Quand le Chef de l’Etat dit qu’il y avait un coup d’Etat il est obligé de s’expliquer et donner ses preuves », exhorte l’opposant.

Affaire à suivre…

Diallo Boubacar 1

Pour Africaguinee.com

Tel : (00224) 655 311 112