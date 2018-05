Hadj 2018: Le Gouvernement prend une mesure pour soulager les pèlerins…

CONAKRY- Le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, Me Adoul Kabele Camara vient de prendre des mesures pour faciliter aux candidats au pèlerinage à la Mecque l’obtention des documents de voyage.

Si avant les pèlerins devraient se rendre au siège dudit Ministère pour obtenir leur passeport, désormais ils peuvent se le procurer au Centre Islamique de Donka, a appris africaguinee.com.

Lire aussi- Hadj 2018 : couacs, tarif exorbitant, des citoyens dénoncent…

A travers un communiqué rendu public sur les ondes des medias d’Etat, le ministre de la sécurité et de la protection civile a informé les candidats au pèlerinage de la mise en place depuis le mercredi 2 mai 2018, par la Police de l’Air et des Frontières, d’un service d’enrôlement et de délivrance des passeports biométriques, au Centre Islamique de Donka.

Le communiqué précise que le personnel de ce service dispose de kits mobiles appropriés. A noter que cette année, les pèlerins guinéens devront débourser un montant de 40 942 200 francs guinéens pour accomplir le Hadj 2018.

BAH Aissatou

Pour africaguinee.com

Tél : (00224) 655 31 11 14