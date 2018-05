Guinée : Vers la création d’un syndicat au niveau de l’Enseignement Supérieur…

MAMOU-Une assemblée générale se tient à Mamou pour la création d’un syndicat au niveau de l’enseignement supérieur et la recherche scientifique. Cette rencontre se tient présentement à l’institut supérieur de technologie de Mamou.

Pour cette première journée, les textes sont en train d’être amendés sous la présence des représentants de l’ensemble des universités et instituts publics. Le président du comité de pilotage Baba Mansaré explique.

« Nous sommes à Mamou pour mettre en place le syndicat de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. L’objectif c’est de nous prendre en charge nous-même dans toutes les dimensions que vous connaissez au niveau de l’enseignement supérieur : formation des formateurs, les laboratoires, la valorisation des acquis de recherche et la vulgarisation au niveau national qu’international. (…) on se bat pour réunir tout ce qu’il faut pour que l’enseignement supérieur sorte de l’ornière », a déclaré Baba Mansaré.

Ils sont en tout 17 institutions d’enseignements supérieurs, instituts et centre de recherches à être représentés dans cette assemblée générale. Mais certains émettent des réserves quant à la création d’une nouvelle structure syndicale. Ils souhaitent l’unité au sein du SLECG considéré comme le bébé né au sein des universités guinéennes.

A Suivre…

Alpha Ousmane Bah

Pour africaguinée.com

Tel : (00224)664 93 45 45