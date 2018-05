Guinée : Alpha Condé nomme un ambassadeur…

CONAKRY-Le Président de la République Alpha Condé a signé ce lundi 07 mai 2018 un décret portant nomination d’un ambassadeur.

Selon l’acte du Pouvoir central lu à la télévision nationale dans la soirée, M. Gaoussou Touré, précédemment ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée auprès de la République Fédérale du Nigéria et représentant permanent de la Guinée auprès de la CEDEAO est nommé ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée en Ethiopie.

Ledit décret mentionne que M. Touré est également représentant permanent de la Guinée auprès de l’Union Africaine avec résidence à Addis-Abeba. Toutefois, il ne précise pas qui est son remplaçant au Nigéria.

Bah Aissatou

Pour Africaguinee.com

