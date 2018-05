Guinée : Alpha Condé annule un de ses décrets…

CONAKRY- On l’avait annoncé ! Le Président Alpha Condé est revenu sur son décret signé le 4 mai 2018. Cet acte du Chef de l’Etat violait les dispositions de l’article 109 de la Constitution qui stipule : « Les magistrats du siège, les magistrats de parquet et ceux de l’administration centrale de la Justice sont nommés et acceptés par le Président de la République. Cette nomination se fait sur proposition du ministre de la Justice après avis conforme du conseil supérieur de la magistrature ».

Ce mardi 8 mai 2018, deux décrets ont été pris par le Président Alpha Condé. Le locataire du Palais Sékoutoureya a dans un premier temps rapporté son décret signé le 4 mai dernier. Il a par la suite pris un autre décret confirmant Mamady Diawaya à son poste de Procureur de la République.

A rappeler que ce dernier décret précise que le Conseil supérieur de la Magistrature a donné un avis sur choix fait par le Chef de l’Etat.

Ahmed Tounkara

Pour Africaguinee.com