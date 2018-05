Guinée : Alpha Condé ouvre un nouveau front…

CONAKRY- C’est un nouveau front que le Président Alpha Condé entend ouvrir dans les prochains jours. Le Chef de l’Etat veut se lancer dans la traque des biens mal-acquis.

‘’ Nous allons faire le recensement des maisons pour déterminer telle ou telle maison appartient à qui ? (…) Vous serez surpris des résultats car beaucoup de belles maisons appartiennent à des fonctionnaires. Ils ont pris l’argent là où ? Ceux qui crient et parlent de corruption, où ont-ils pris l’argent pour construire ces maisons ? ’’ s’est-il interrogé.

Alpha Condé annonce qu’il a confié la mission d’identification de ces maisons aux services spéciaux chargés de lutte contre la drogue.

‘’ Alors comment voulez-vous, Monsieur le ministre du budget que ces cadres vous aident à identifier les maisons quand eux-mêmes ils sont propriétaires de ces maisons. J’ai confié cette mission aux services spéciaux de lutte contre la drogue qui vont nous montrer à qui appartiennent ces maisons et immeubles. J’ai encore dit aux locataires qui payent en devises de déclarer sinon ils sont aussi passibles de sanctions. Puisque c’est interdit de payer dans les monnaies étrangères et nous ne permettrons plus cela’’, a averti le président Alpha Condé ce samedi 5 mai 2018.

Nous y reviendrons !

